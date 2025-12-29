Los 20 años de 'El Intermedio': de un 0,2% de 'share' a mantenerse en La Sexta como formato franquicia

El Intermedio es el único programa de La Sexta que se mantiene en antena desde los inicios del canal en el año 2006. El resto de formatos fueron desapareciendo por diversos motivos, pero El Gran Wyoming y su equipo consiguieron salir a flote hasta el día de hoy, pese al 0,2% de share de su primera emisión. De esta manera, el formato de crítica política y social cumplirá en 2026 la friolera de 20 años de emisión en la pequeña pantalla con más de 3.000 programas.

Beatriz Montañez fue la primera copresentadora de 'El Intermedio'. / ATRESMEDIA

Desde sus primeros pasos en La Sexta, El Intermedio ha estado presentado y liderado por El Gran Wyoming, salvo en algunas ocasiones en las que ha sido relevado por Dani Mateo. Durante su primera etapa, entre los años 2006 y 2011, El Gran Wyoming contaba con la ayuda de Beatriz Montañez como copresentadora del programa.

Desde el 2012 hasta la actualidad, Sandra Sabatés se ha consolidado como copresentadora del formato de La Sexta. La periodista, nacida en Granollers, ha concedido una entrevista para El Mundo en la que ha hecho balance de su paso por el programa y de su inseparable compañero en plató, El Gran Wyoming.

“Llegar a El Intermedio suponía un reto profesional para mí, pasaba de informativos a un programa de entretenimiento y ese cambio de registro me daba cierto vértigo, pero era mayor la ilusión por aprender, hacer algo diferente y formar parte de un programa que me encantaba. Todos me acogieron muy bien desde el primer día. No pudo ser mejor”, ha comentado.

Sandra Sabatés recuerda con nostalgia su primera aparición en El Intermedio. “Recuerdo llegar con mucha antelación. Ese día no sé si estaba más nervioso Miguel Sánchez Romero, que era el director en aquel entonces, o yo”, ha explicado. Desde el primer día, Sandra comprobó que el programa funcionaba como un reloj suizo. “Estaban todos completamente sincronizados, cada uno se centra en lo suyo y el engranaje funciona a la perfección”, ha rememorado.

Para la comunicadora catalana trabajar al lado de El Gran Wyoming es un placer. “Nunca sabes con qué te puede sorprender. Es un lujo trabajar con él”, ha destacado. Sandra conduce la sección Mujer tenía que ser, de la que siente muy orgullosa. “Agradezco muchísimo la oportunidad de poder hacer entrevistas a mujeres maravillosas que han querido contarnos su historia para dar visibilidad a sus problemas”, ha declarado.

Sandra compagina el programa con proyectos literarios e intervenciones en la radio. Ahora mismo reconoce que no piensa en nada que no sea El Intermedio. “Llevo casi 14 años en El Intermedio y desde el primer día he dicho que soy feliz. Ahora mismo, compagino el programa con proyectos literarios y alguna colaboración en la radio. Los retos siempre son buenos”, ha finalizado.