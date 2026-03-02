ZTE Nubia presenta en el MWC 2026 el primer smartphone con IA nativa

ZTE ha presentado en el Mobile World Congress 2026 su última apuesta en el ámbito de los smartphones y la inteligencia artificial: el nuevo smartphone Nubia M153 y un innovador compañero emocional con IA llamado AI Mocchi.

Ambos desarrollos se apoyan en los avances de la compañía en su ecosistema de inteligencia artificial nativa.

Nubia M153 con Doubao AI Assistant

El Nubia M153 supone un paso adelante en la integración de la inteligencia artificial en la experiencia de usuario.

El dispositivo incorpora la solución AI Autopilot de Nubia, basada en su arquitectura All-Native AI, que permite una interacción más avanzada y autónoma.

Uno de los elementos diferenciales del terminal es la integración a nivel de sistema del asistente Doubao AI, capaz de interpretar comandos complejos en lenguaje natural y ejecutar tareas entre distintas aplicaciones de forma coordinada.

Esta funcionalidad sitúa al dispositivo en un nuevo nivel de automatización, facilitando la gestión de aplicaciones, la organización de tareas cotidianas y la ejecución de procesos productivos de mayor escala.

El equipo cuenta con una pantalla de 8 pulgadas con diseño de cristal singular y una propuesta estética que deja al descubierto elementos internos como baterías, chips, módulos ópticos y otros componentes, ofreciendo una visión del núcleo tecnológico del dispositivo.

Además, integra capacidades de intercambio de información en la nube, lo que permite optimizar el almacenamiento y la potencia de cálculo mediante su distribución entre el dispositivo y entornos cloud.

En el apartado técnico, el Nubia M153 está equipado con la plataforma Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, configuraciones orientadas a garantizar un rendimiento fluido en escenarios de multitarea intensiva y uso avanzado de IA.

El dispositivo se comercializa en edición limitada en China desde el 1 de diciembre de 2025.

AI Mocchi, nuevo compañero emocional con IA

Junto al smartphone, ZTE ha presentado AI Mocchi, una mascota inteligente concebida como acompañante emocional personalizado.

El dispositivo, exhibido en el stand de la compañía durante el congreso, está diseñado para interactuar de forma proactiva con el usuario a través de respuestas físicas y digitales.

ZTE AI Mocchi

AI Mocchi combina algoritmos multimodales avanzados y capacidades de IA generativa para ofrecer interacciones realistas.

Su diseño, de textura suave y con rasgos expresivos, incorpora sensores táctiles y respuesta háptica que permiten que gestos como una caricia generen reacciones diferenciadas.

El concepto busca equilibrar cercanía y realismo mediante distintos estados de ánimo, alertas táctiles, funciones de protección familiar e interacciones sociales compartidas, configurando una experiencia emocional personalizada basada en inteligencia artificial.

Con estas novedades, ZTE refuerza su estrategia en torno a la IA integrada de forma nativa en dispositivos y amplía su ecosistema hacia nuevas formas de interacción entre usuarios y tecnología.