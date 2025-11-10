La Web Summit abre en Lisboa su décima edición con la vista puesta en China y la IA

La Web Summit de Lisboa, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, dio el pistoletazo de salida este lunes a su décima edición con la mirada puesta en China, que está tomando la delantera en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), mientras "el dominio tecnológico occidental está llegando a su fin".

Así lo aseguró este lunes el cofundador de la Web Summit, Paddy Cosgrave, en la inauguración oficial del congreso, que contó con la participación de autoridades portuguesas y expertos del campo de la tecnología para avanzar lo que se podrá ver y escuchar hasta el viernes en la ciudad lusa.

"En los próximos días, conocerán los robots humanoides más avanzados del mundo en la Web Summit: no son europeos, ni estadounidenses, sino chinos. También escucharán a los creadores de los modelos de IA más avanzados del mundo: no son estadounidenses; desde hace unas semanas, casi todos son chinos", adelantó el empresario irlandés.

Cosgrave también mencionó uno de los mayores casos de éxito en el sector, Revolut, una empresa de tecnología financiera que llegó hace diez años a la Web Summit como una startup en busca de financiación y ahora es una de las fintech más importantes de Europa.

En este sentido, Cosgrave recomendó poner la vista durante la feria tecnológica en Pix, un popular sistema de pagos brasileño que, según el creador de la Web Summit, es "revolucionario".

Cosgrave apuntó a algunos cambios en la dinámica del congreso, con menos startups alemanas presentes en la décima edición mientras su país vecino, Polonia, ha alcanzado un récord de participación.

Inteligencia artificial

La IA ocupa buena parte de la programación de esta nueva edición, con charlas como '¿Quién controla la IA y quién gana dinero?' o 'Los gobiernos en la era de la IA', así como aspectos asociados a esta tecnología como 'Centros de datos, fusión y aumento vertiginoso de la demanda energética'.

La organización del evento anticipó que atenderán más de 70.000 personas, participarán más de 900 oradores y se exhibirán más de 2.500 startups.

Por su parte, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, celebró que en los últimos diez años la capital portuguesa haya logrado convertirse en un acelerador tecnológico, pero defendió que "la cultura es la fuente secreta de innovación".

"En el mundo digital, donde todo es cero y uno, lo único que nos diferencia es nuestra naturaleza humana a través de la cultura", explicó el edil.

También estuvo presente en la inauguración el ministro adjunto y de Reforma del Estado, Gonçalo Matias, para quien "la tecnología es una fuerza que nos desafía a replantearnos cómo gobernamos, cómo decidimos y cómo servimos", por lo que el objetivo del Gobierno es "convertir a Portugal en un centro mundial de innovación".

IBM y Sharápova lanzan en Lisboa un concurso para 'startups' que combinen IA y deporte

La compañía tecnológica IBM y la ex tenista y empresaria María Sharápova lanzaron este lunes en Lisboa un nuevo concurso para startups que combinen IA y deporte en aspectos como el rendimiento de los atletas, el funcionamiento de los estadios o la participación de los aficionados.

La iniciativa, llamada Sports Tech Startup Challenge, se celebrará durante los próximos 12 meses con eventos regionales en Catar, Vancouver y Río de Janeiro, y la gran final para decidir a los ganadores tendrá lugar el próximo año en la Web Summit Lisboa 2026.

Sharápova, presente este lunes en la presentación del concurso, destacó que "ha sido increíble ver la transición, especialmente en la forma en que los atletas se preparan para los partidos y se recuperan después de ellos" con la llegada de la IA.

"Recuerdo pasar varias horas con mi entrenador mientras él revisaba diferentes vídeos para recopilar un clip de dos minutos que yo pudiera ver antes de un partido, para repasar los golpes favoritos del oponente, dónde iban a sacar en el punto de break; todo eso le llevaba varias horas, pero ahora IBM me lo proporciona en cuestión de minutos, y también patrones predictivos sobre mí misma", dijo la tenista rusa.

Sobre el Sports Tech Startup Challenge, se mostró interesada por propuestas que, a través de la IA, puedan alargar las carreras de los atletas, especialmente en el caso de las mujeres, a las que la IA ha ayudado, por ejemplo, a congelar óvulos y permanecer en la cúspide de sus carreras más años.

La directora de Asuntos Corporativos y Marca de IBM, Sarah Meron, explicó durante la presentación que buscan startups "con grandes ideas que combinen la IA y los deportes de forma única".

Los ganadores del concurso obtendrán una prueba de concepto remunerada valorada en hasta 100.000 dólares en colaboración con el equipo de IBM Sports and Entertainment Partnership, la tutoría de expertos de IBM de primer nivel en tecnología, innovación y desarrollo empresarial, y la evaluación para la financiación de empresas.