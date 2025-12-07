Perros robots con las caras de Musk, Zuckerberg o Bezos como crítica al capitalismo digital

El artista digital estadounidense Beeple soltó un "manada" de perros robóticos en la feria Art Basel Miami Beach con cabezas hiperrealistas de magnates tecnológicos y leyendas del arte como Elon Musk, Jeff Bezos, Andy Warhol, Pablo Picasso y Mark Zuckerberg.

La instalación titulada Regular Animals (Animales comunes) acaparó la atención en la feria que fue inaugurada este viernes y se prolonga hasta el domingo.

Los canes mecánicos con las cabezas de estos humanos deambulan por una especie de corral, donde caminan, parpadean, toman fotos del público y defecan impresiones fotográficas o NFTs, según el "perro" en cuestión. Cada cabeza fue elaborada por el artesano de máscaras Landon Meier, con un realismo tan perturbador como fascinante.

Las impresiones que "expulsan" llevan estilos que remiten al siglo XX del arte: el perro-Warhol genera imágenes en clave pop, el de Picasso las distorsiona en geometrías cubistas, el de Musk apuesta por un blanco y negro futurista, y el de Zuckerberg coquetea con la estética del metaverso que empujó el creador de Facebook.

No todos generan arte. El perro-Bezos, por ejemplo no produce impresos: su inclusión responde más bien a su peso simbólico "como figura que define lo que millones ven, consumen y compran", explica el equipo de Beeple, el alias del creador visual Mike Winkelmann.

Cuando los robots se sientan a "hacer sus necesidades", el público observa con mezcla de fascinación y horror. Algunos describen la experiencia como "espeluznante" o "tan retorcida como brillante".

"Ahora vemos el mundo a través de los ojos de algoritmos y de estas figuras tecnológicas. Antes eran los artistas quienes moldeaban percepciones, ahora son los magnates del código", declaró a la prensa Beeple, cuyo nombre real es Mike Winkelmann.

Para quienes busquen llevarse un recuerdo, los "perros" expulsarán 1.028 impresiones, algunas (256) con un código QR que permite reclamarlas como NFT.

Se trata de una pieza entre la sátira, la crítica y el performance: una bestia mecánica que vomita reflexiones sobre fama, identidad, capitalismo digital y el papel del arte en una era dominada por algoritmos.