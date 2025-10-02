Samsung se suma a Stargate, el megaproyecto de infraestructura de inteligencia artificial de OpenAI

OpenAI, Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T y Samsung Heavy Industries han anunciado una alianza estratégica para acelerar el desarrollo de su proyecto Stargate, una iniciativa que contempla una inversión de 500.000 millones de dólares en infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial en los próximos cuatro años.

La firma del acuerdo, que abarca desde el suministro de semiconductores avanzados hasta el desarrollo conjunto de centros de datos flotantes, se firmó en la sede corporativa de Samsung en Seúl (Corea del Sur) y contó con la presencia de Young Hyun Jun, vicepresidente y director ejecutivo de Samsung Electronics; Sung-an Choi, vicepresidente y director ejecutivo de Samsung Heavy Industries; Sechul Oh, presidente y director ejecutivo de Samsung C&T; Junehee Lee, presidente y director ejecutivo de Samsung SDS; y Sam Altman, CEO de OpenAI.

Samsung Electronics como proveedor de chips de memoria

Samsung Electronics colaborará con OpenAI como socio estratégico en materia de memorias para suministrar soluciones avanzadas de semiconductores para el proyecto. La demanda de OpenAI se prevé que alcance hasta 900.000 obleas de memoria DRAM mensuales, según los datos facilitados por la compañía coreana.

Samsung contribuirá con su gama de soluciones DRAM de alto rendimiento y eficiencia energética, además de sus capacidades en encapsulado avanzado de chips e integración de semiconductores.

Por su parte, Samsung SDS colaborará en el diseño, desarrollo y funcionamiento de los centros de datos del proyecto Stargate y proporcionará servicios de consultoría e implementación de los modelos de inteligencia artificial de OpenAI para empresas.

Además, la compañía ha firmado un acuerdo de distribución para comercializar los servicios de OpenAI en Corea, incluida la oferta ChatGPT Enterprise.

La apuesta por centros de datos flotantes

Una de las líneas más innovadoras de la colaboración es el desarrollo conjunto de centros de datos flotantes, en el que participarán Samsung C&T y Samsung Heavy Industries.

Este tipo de instalaciones, aún en fase experimental a gran escala, presentan potenciales ventajas frente a los centros de datos terrestres tradicionales: permiten sortear la escasez de suelo disponible, reducir los costes de refrigeración aprovechando el agua marina y disminuir las emisiones de carbono.

El proyecto Stargate

El pasado enero, Donald Trump anunció el proyecto de inteligencia artificial Stargate, que buscaba invertir unos 500.000 millones de dólares (unos 425.720 millones de euros) en los próximos cuatro años para construir hasta veinte nuevos centros de datos para apoyar centros de IA.

Las compañías OpenAI, Oracle y Softbank prometieron destinar hasta 500.000 millones de dólares a la iniciativa, que estaba previsto que empezara en Texas y que también involucraba a otras tecnológicas como Microsoft o Nvidia.

Stargate no ha cerrado todavía ningún acuerdo para construir un centro de datos y se ha propuesto erigir solo una pequeña instalación, posiblemente ubicada en Ohio, antes de que termine el año.

La alianza con Samsung refuerza la estrategia de OpenAI de diversificar su cadena de suministro de componentes esenciales para la infraestructura de inteligencia artificial, en un momento de creciente demanda mundial de capacidad de computación para el entrenamiento y despliegue de modelos de IA avanzados.