Galaxy XR: Así es el primer dispositivo de realidad mixta de Samsung con inteligencia artificial integrada

Samsung entra oficialmente en el mercado de la realidad extendida con Galaxy XR, un visor que combina capacidades de realidad virtual y aumentada con inteligencia artificial multimodal.

El dispositivo, que ya está disponible en Estados Unidos y Corea del Sur sin fecha confirmada para España, representa la primera materialización de Android XR, una plataforma desarrollada conjuntamente por el fabricante surcoreano, Google y Qualcomm Technologies.

La propuesta que nace de esta alianza (avanzada a finales del año pasado) busca diferenciarse de competidores como Meta Quest o Apple Vision Pro mediante la integración profunda de Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, directamente en el núcleo del sistema operativo.

Samsung Galaxy XR

Inteligencia artificial como núcleo del sistema

La principal apuesta de Galaxy XR reside en su enfoque hacia la inteligencia artificial multimodal.

A diferencia de otros visores del mercado en los que los asistentes de IA funcionan como aplicaciones adicionales, aquí Gemini está integrado a nivel del sistema operativo.

Eso permite que el dispositivo procese información visual y auditiva del entorno del usuario en tiempo real, respondiendo mediante voz, gestos y comandos naturales.

En la práctica, el visor puede identificar objetos del entorno físico, proporcionar información contextual sobre lo que el usuario está mirando o ayudar en tareas cotidianas mediante interacciones conversacionales.

El sistema operativo Android XR, desarrollado específicamente para este tipo de dispositivos, permite ejecutar aplicaciones Android convencionales adaptadas al formato de realidad extendida.

Samsung Galaxy XR

Además, al basarse en estándares abiertos como OpenXR y WebXR, facilita que desarrolladores trasladen sus experiencias existentes a esta plataforma sin necesidad de reescribir completamente sus aplicaciones.

Especificaciones técnicas y diseño

En el apartado técnico, Galaxy XR incorpora el procesador Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, específicamente diseñado para realidad extendida.

El visor instala pantallas Micro-OLED con resolución 4K y cuenta con un sistema de seguimiento que monitoriza movimientos de cabeza, manos y ojos mediante sensores y cámaras.

La autonomía de la batería se sitúa en 2,5 horas de uso continuado, según datos de Samsung.

El diseño apuesta por la ergonomía con una distribución del peso que reparte la presión entre la frente y la parte posterior de la cabeza.

Samsung Galaxy XR

La batería se ubica de forma independiente del visor principal, lo que reduce el peso sobre el rostro. Incluye además un protector de luz desmontable que permite alternar entre experiencias totalmente inmersivas y el modo pass-through, donde el usuario puede ver el entorno físico real a través de las cámaras del dispositivo.

Aplicaciones y casos de uso

Las funcionalidades prácticas de Galaxy XR abarcan desde entretenimiento hasta aplicaciones profesionales.

El dispositivo permite visualizar contenido multimedia en una pantalla virtual de gran formato, navegar por mapas tridimensionales en Google Maps con sugerencias personalizadas de Gemini, o utilizar la función Rodea para buscar para obtener información sobre objetos del mundo real simplemente dibujando un círculo con la mano.

En el ámbito del entretenimiento, el visor ofrece experiencias deportivas multipantalla y capacidades de gaming específicas para XR, donde Gemini puede proporcionar ayuda en tiempo real durante las partidas.

También integra herramientas de edición como Project Pulsar de Adobe, que permite añadir efectos tridimensionales a vídeos cinematográficos.

Samsung ha anunciado igualmente alianzas para aplicaciones empresariales, particularmente en formación virtual para sectores como la construcción naval o la industria pesada.

La compañía ha cerrado una colaboración con Samsung Heavy Industries para desarrollar programas de capacitación que mejoren la productividad y la seguridad laboral mediante simulaciones en realidad extendida.

Samsung Galaxy XR

Ecosistema y futuro desarrollo

Más allá del visor, Samsung ha revelado que Galaxy XR forma parte de una estrategia más amplia en realidad extendida.

La compañía trabaja en el desarrollo de gafas inteligentes en colaboración con Warby Parker y Gentle Monster, dos marcas especializadas en diseño de gafas convencionales.

Estos dispositivos, aún sin fecha de lanzamiento, buscarán integrar capacidades de IA y realidad aumentada en formatos más discretos y orientados al uso diario.

Samsung Galaxy XR

La apuesta de Samsung, Google y Qualcomm por crear una plataforma abierta contrasta con el enfoque más cerrado de Apple con Vision Pro.

Android XR pretende replicar el modelo que funcionó en smartphones, donde la apertura del ecosistema permitió que múltiples fabricantes adoptaran el sistema operativo.

Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad para atraer desarrolladores y usuarios a un mercado que, pese al interés mediático, aún no ha logrado la adopción masiva que vaticinaban las previsiones iniciales del sector.

Por el momento, Galaxy XR solo está disponible en Estados Unidos (donde se comercializa por 1.800 dólares) y Corea del Sur, sin que Samsung haya confirmado calendario para su comercialización en el mercado europeo.