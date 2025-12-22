Samsung amplía su oferta de televisores Micro RGB con seis tamaños y mejoras en precisión de color

Samsung Electronics ha anunciado la ampliación de su línea de televisores Micro RGB para 2026, una tecnología de pantalla basada en diodos emisores de luz microscópicos que la compañía posiciona como alternativa en el segmento premium del mercado audiovisual doméstico.

La nueva gama incluirá seis tamaños diferentes -55, 65, 75, 85, 100 y 115 pulgadas- frente al único modelo de 115 pulgadas que la firma presentó en 2025.

La tecnología Micro RGB utiliza diodos LED rojos, verdes y azules de menos de 100 micrómetros que emiten luz de forma independiente, lo que permite un control más preciso del color y el brillo en cada zona de la pantalla.

Este sistema se diferencia de las pantallas LCD convencionales, que emplean retroiluminación LED blanca con filtros de color, y también de los paneles OLED, que utilizan compuestos orgánicos para generar luz.

Según Hun Lee, vicepresidente ejecutivo de Visual Display en Samsung Electronics, la ampliación responde a la demanda de "una mejor calidad de imagen" en el mercado de televisores, factor que la compañía identifica como "razón clave" para el paso de los consumidores hacia modelos de gama alta.

Certificación de gama cromática y procesamiento con inteligencia artificial

Los nuevos modelos incorporan lo que Samsung denomina Micro RGB Precision Color 100, un sistema certificado por el organismo alemán VDE (Verband der Elektrotechnik) que garantiza la cobertura del 100% del espacio de color BT.2020, el estándar de ultra alta definición establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Este estándar, significativamente más amplio que el BT.709 utilizado en televisión de alta definición convencional, representa el objetivo técnico para la reproducción de contenidos en resolución 4K y 8K.

La gama incluye procesamiento de imagen basado en inteligencia artificial mediante lo que la compañía denomina Micro RGB AI Engine Pro, un chipset diseñado para analizar cada fotograma y ajustar parámetros como el brillo, la nitidez y la fluidez del movimiento.

Entre las funciones específicas se encuentran 4K AI Upscaling Pro, para mejorar contenidos de resolución inferior, y AI Motion Enhancer Pro, orientado a reducir el desenfoque en escenas con movimiento rápido.

Samsung ha incorporado también tecnologías complementarias como Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, sistemas de procesamiento destinados a ampliar el rango dinámico -la diferencia entre las zonas más oscuras y más luminosas de la imagen- y la saturación cromática del contenido visualizado.

Reducción de reflejos y audio espacial

Los televisores integran la tecnología Glare Free, un tratamiento de la superficie de la pantalla que, según la compañía, minimiza los reflejos producidos por fuentes de luz directa. Este sistema, que Samsung describe como exclusivo de su oferta, busca preservar el contraste y la intensidad del color en diferentes condiciones de iluminación ambiental.

En el apartado de audio, los modelos incorporan compatibilidad con Dolby Atmos, el estándar de sonido tridimensional desarrollado por Dolby Laboratories, junto con Adaptive Sound Pro, un sistema de ajuste automático del perfil sonoro según el tipo de contenido y las características acústicas del espacio. La función Q-Symphony permite la sincronización con barras de sonido y otros dispositivos de audio de Samsung para crear un sistema de altavoces combinado.

Todos los televisores de la marca para 2026 incluirán Eclipsa Audio, el nuevo sistema de procesamiento de sonido espacial que Samsung ha desarrollado para simular efectos de audio tridimensional sin necesidad de altavoces adicionales.

Asistente conversacional basado en modelos de lenguaje

La gama Micro RGB integra Vision AI Companion, la plataforma de asistencia basada en inteligencia artificial de Samsung que utiliza modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) combinados con Bixby, el asistente de voz de la compañía.

Este sistema permite búsquedas mediante lenguaje natural, recomendaciones de contenido y acceso a aplicaciones como Live Translate (traducción en tiempo real), Generative Wallpaper (generación de fondos de pantalla mediante IA), y servicios de terceros como Perplexity y Microsoft Copilot.

La inclusión de estos sistemas conversacionales responde a la tendencia del sector hacia interfaces de usuario basadas en procesamiento del lenguaje natural, que buscan simplificar la navegación por catálogos de contenido cada vez más extensos en las plataformas de streaming.

Presentación en CES 2026

Samsung presentará oficialmente la línea completa de televisores Micro RGB (así como otras novedades) en el evento Consumer Electronics Show (CES) 2026, que se celebrará en Las Vegas del 6 al 9 de enero.

La apuesta por tamaños que abarcan desde las 55 pulgadas -formato habitual en salones de viviendas estándar- hasta las 115 pulgadas -orientado a salas dedicadas o espacios amplios- refleja la intención de la firma surcoreana de establecer su tecnología Micro RGB como estándar en diferentes segmentos del mercado premium, más allá de los modelos de gran formato con los que inició esta línea de producto.