Oppo refuerza su gama media con el smartphone A6 Pro 5G y el Oppo Watch S, un reloj deportivo ultraligero

La compañía china Oppo lanza en España dos dispositivos orientados a usuarios que buscan durabilidad y autonomía sin renunciar a prestaciones avanzadas: el teléfono móvil A6 Pro 5G y el reloj inteligente Oppo Watch S.

Ambos productos llegan al mercado con características técnicas que los sitúan en segmentos competitivos dentro de sus respectivas categorías.

Un teléfono pensado para durar

El Oppo A6 Pro 5G destaca por integrar una batería de 6.500 mAh, una capacidad notablemente superior a la media del mercado actual de gama media. Según los datos proporcionados por el fabricante, esta batería permite hasta 19,1 horas de reproducción de vídeo en YouTube a resolución 720p, 37,4 horas de llamadas con la pantalla apagada y 42,2 horas de reproducción de música.

La tecnología de carga rápida SuperVooc de 80 W permite cargar completamente el dispositivo en 50 minutos. El fabricante asegura que la batería mantiene más del 80% de su capacidad original tras 1.830 ciclos de carga, lo que equivaldría a más de cinco años de uso convencional.

Más allá de la autonomía, el dispositivo incorpora certificación IP69 de resistencia al agua y al polvo, una clasificación poco habitual en este rango de precios que garantiza protección frente a chorros de agua a alta presión y temperatura. El terminal también cuenta con certificación de resistencia a golpes de grado militar, según los estándares MIL-STD-810H utilizados en equipamiento de defensa.

Oppo A6 Pro 5G

La construcción incluye un marco central metálico de una sola pieza, sellado con espuma y pegamento en componentes clave, y vidrio AGC DT-Star D+ Crystal Shield en el exterior. En el interior, la placa base está protegida con aleación de aluminio de alta resistencia AM04, un material que el fabricante afirma haber probado para soportar hasta 1.000 dobleces.

Pantalla y rendimiento

El A6 Pro 5G instala una pantalla Amoled de 6,7 pulgadas con resolución de 1.080 x 2.374 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. El brillo máximo alcanza los 1.400 nits, una cifra que facilita la legibilidad bajo luz solar directa. La relación pantalla-cuerpo es del 93%, con un bisel mínimo de 1,67 milímetros en su lado más estrecho.

El dispositivo integra el sistema operativo ColorOS 15, basado en Android, que incorpora el motor Trinity Engine para optimizar la fluidez del sistema y el motor Luminous Rendering Engine para mejorar las animaciones gráficas.

En cuanto a conectividad, incluye la tecnología AI LinkBoost 3.0, un sistema desarrollado por Oppo que utiliza inteligencia artificial para mejorar la estabilidad de la conexión y gestionar el cambio entre redes. Esta tecnología detecta y prioriza el tráfico de juegos en línea para reducir la latencia en conexiones débiles o congestionadas. Además, incorpora una antena específica denominada AI Game Antenna, diseñada para mejorar la señal cuando el teléfono se sostiene en posición horizontal.

El terminal tiene 8 milímetros de grosor y pesa 185 gramos. Está disponible en dos colores: Lunar Titanium y Stellar Black.

Un reloj con vocación deportiva

Por su parte, el Oppo Watch S se presenta como un dispositivo orientado al seguimiento deportivo y de salud con un diseño enfocado en la ligereza. La carcasa de acero inoxidable tiene 8,9 milímetros de grosor y pesa 35 gramos, cifras logradas mediante tecnología de apilamiento de componentes que optimiza el espacio interno.

Oppo Watch S

El reloj ofrece seguimiento para más de 100 modos de entrenamiento, con análisis avanzado en 12 deportes específicos que incluyen carrera, bádminton, tenis y natación. Para actividades de running, incorpora GPS de doble banda que proporciona localización precisa incluso en entornos con obstáculos. El dispositivo registra métricas profesionales como el tiempo de contacto con el suelo, la oscilación vertical y la frecuencia cardíaca en el umbral de lactato, parámetros utilizados por corredores avanzados para optimizar técnica e intensidad del entrenamiento.

La función Heart Rate Broadcast permite sincronizar datos en tiempo real con equipamiento deportivo externo como cintas de correr o ciclocomputadores, mostrando la información en las pantallas de estos aparatos.

Sensores de salud y análisis

El reloj integra un sensor de frecuencia cardíaca de 8 canales, un sensor de oxígeno en sangre de 16 canales y un sensor de temperatura en la muñeca. Estos componentes permiten realizar un chequeo de salud en 60 segundos que consolida nueve indicadores: frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, calidad del sueño y niveles de estrés físico y mental.

El análisis de sueño registra frecuencia cardíaca durante el descanso, frecuencia respiratoria, fases de sueño profundo y otros cambios en indicadores físicos, incluso en siestas de apenas 20 minutos. Con estos datos genera informes personalizados sobre patrones de descanso.

Oppo Watch S

El dispositivo puede emparejarse simultáneamente con dos teléfonos inteligentes, tanto Android como iOS, permitiendo recibir llamadas y notificaciones de ambos equipos. Esta capacidad resulta especialmente útil para usuarios que gestionan un teléfono personal y otro profesional.

Pantalla y autonomía

La pantalla Amoled de 1,46 pulgadas alcanza un brillo máximo de 3.000 nits, una cifra que garantiza visibilidad bajo luz solar intensa. La relación pantalla-cuerpo es del 75%, con un bisel de 2,8 milímetros. El reloj ofrece más de 350 esferas personalizables y diversos widgets para adaptar la interfaz.

A pesar del diseño compacto, la batería de 330 mAh proporciona hasta 10 días de autonomía según el fabricante. Una carga rápida de 10 minutos aporta energía para un día completo de uso.

El reloj cuenta con certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, además de clasificación 5ATM que permite su uso durante natación, esnórquel y otros deportes acuáticos habituales. La cubierta utiliza vidrio curvo 2.5D con bordes reforzados contra impactos, combinado con la carcasa de acero inoxidable que ofrece resistencia a la corrosión.

Disponibilidad y precios