OpenAI introducirá publicidad en ChatGPT

OpenAI comenzará a probar anuncios publicitarios en ChatGPT en las próximas semanas para usuarios adultos de Estados Unidos que utilicen las versiones gratuita y de suscripción Go.

La compañía busca así expandir el acceso a su herramienta de inteligencia artificial reduciendo las limitaciones de uso sin incrementar costes para los usuarios.

La firma ha presentado simultáneamente la extensión de ChatGPT Go a Estados Unidos y todos los países donde opera el servicio.

Esta suscripción, que ya funciona en España desde hace meses por 9,99 euros al mes con facturación anual, incluye funciones ampliadas de mensajería, creación de imágenes, carga de archivos y memoria con respecto a la opción gratuita. En Estados Unidos el precio se fija en 8 dólares mensuales.

Los usuarios de las suscripciones Pro, Business y Enterprise no verán publicidad en sus cuentas.

Los principios publicitarios de la compañía

OpenAI ha establecido cinco principios fundamentales para la incorporación de anuncios: la publicidad no influirá en las respuestas que ofrece ChatGPT, las conversaciones permanecerán privadas y no se venderán datos a anunciantes, los usuarios podrán desactivar la personalización y eliminar datos utilizados para publicidad, y siempre existirá una opción de pago sin anuncios.

"Mantenemos la privacidad de sus conversaciones con ChatGPT frente a los anunciantes y nunca vendemos sus datos a anunciantes", afirma la empresa.

Cómo se mostrarán los anuncios

Los anuncios aparecerán en la parte inferior de las respuestas cuando exista un producto o servicio patrocinado relevante para la conversación en curso.

Estarán claramente etiquetados y separados de la respuesta orgánica. La compañía no mostrará publicidad en cuentas de menores de 18 años ni en temas sensibles como salud, salud mental o política.

El movimiento supone un paso más allá en la estrategia actual de OpenAI, que ya incluye enlaces de afiliación en ChatGPT. Cuando un usuario conversa sobre un producto, la herramienta ofrece un enlace que abre una ventana emergente con opciones de compra.

El reto de monetizar la IA

La publicidad en plataformas gratuitas es algo común en grandes empresas tecnológicas, como es el caso de varios productos de los gigantes Google y Meta.

La introducción de anuncios en ChatGPT podría ayudar a OpenAI a cumplir con sus ambiciosos compromisos de inversión. Sam Altman, consejero delegado de la compañía, dijo el pasado noviembre que su empresa estaba en camino de generar 20.000 millones de dólares en ingresos anualizados en 2025.

OpenAI ha reiterado este viernes que su misión "es garantizar que la inteligencia artificial general -IAG o AGI, por sus siglas en inglés, una tecnología que podría superar a la inteligencia humana y aún no existe-, beneficie a toda la humanidad" y que su estrategia publicitaria "siempre está orientada a apoyar esa misión y a hacer que la IA sea más accesible".

La empresa prevé desarrollar formatos publicitarios interactivos que aprovechen las capacidades conversacionales de la inteligencia artificial, permitiendo a los usuarios formular preguntas directamente sobre productos anunciados.