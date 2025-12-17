OnePlus amplía su ecosistema con tres nuevos dispositivos que destacan en autonomía y rendimiento

Poco más de un mes después de la llegada al mercado del OnePlus 15, la marca china añade tres nuevos dispositivos a su ecosistema: el smartphone OnePlus 15R, que destaca por su pantalla de 165 Hz; el tablet OnePlus Pad Go 2, con conectividad 5G; y el smartwatch OnePlus Watch Lite, un reloj muy completo que pesa solamente 35 gramos.

OnePlus 15R: smartphone con Snapdragon 8 Gen 5

El OnePlus 15R es, por así decirlo, el hermano menor del OnePlus 15, aunque el pequeño no tiene demasiado que envidiarle al primogénito. OnePlus define este 15R como su mejor smartphone de gama alta en relación calidad-precio, y probablemente tenga razón.

El OnePlus 15R incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, desarrollado conjuntamente por ambas compañías durante 24 meses, y se convierte en uno de los primeros dispositivos comercializados a nivel global en instalarlo.

OnePlus 15R Charcoal Black

Según los datos del fabricante, este chipset ofrece un 36% más de potencia en la CPU, un 11% en la GPU y un 46% mejor rendimiento en tareas de inteligencia artificial respecto a la generación anterior. El smartphone incluye memoria RAM LPDDR5X Ultra y almacenamiento UFS 4.1 y cuenta con cuatro certificaciones IP (IP66, IP68, IP69 e IP69K) que garantizan protección frente a polvo y agua.

Estará disponible en dos colores -Charcoal Black y Mint Breeze-, con tecnología Velvet Glass.

Batería y pantalla

El smartphone cuenta con una generosa batería, de 7.400 mAh, con carga rápida de 80 W SuperVooc. El sistema emplea tecnología Silicon NanoStack, con un 15% de silicio en el ánodo para aumentar la densidad energética, y OnePlus asegura que mantiene al menos el 80% de su capacidad tras cuatro años de uso.

OnePlus 15R

En cuanto a la pantalla, dispone de una LTPS Amoled de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 165 Hz, la más elevada del catálogo de OnePlus hasta la fecha.

Alcanza 450 píxeles por pulgada, con brillo máximo de 1.800 nits y mínimo de 1 nit. Incorpora sensor de huellas ultrasónico y frecuencia de muestreo táctil de 3.200 Hz.

Fotografía

En el apartado fotográfico, el OnePlus 15R dispone de una cámara frontal de 32 megapíxeles con autofoco, una principal de 50 megapíxeles con sensor IMX906 -el mismo que el OnePlus 15- y un ultra gran angular de 8 megapíxeles.

El sistema puede grabar vídeo en 4K a 120 fotogramas por segundo y permite editar el material directamente en el dispositivo mediante el algoritmo OnePlus DetailMax Engine.

Precio y disponibilidad

El OnePlus 15R puede reservarse ya y estará a la venta el próximo 15 de enero, en dos configuraciones:

12+256 GB, en Charcoal Black y Mint Breeze por 729 euros.

12+512 GB, en Charcoal Black por 829 euros.

OnePlus Pad Go 2: tablet con pantalla de 12,1 pulgadas y conectividad 5G

Por su parte, el tablet OnePlus Pad Go 2 integra una pantalla de 12,1 pulgadas con relación de aspecto 7:5 y 88,5% de aprovechamiento frontal. Ofrece 284 píxeles por pulgada, cobertura del 98% del espacio de color DCI-P3, brillo HBM de 900 nits y compatibilidad con HDR Dolby Vision.

OnePlus Pad Go 2

El procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra de ocho núcleos, fabricado en proceso de 4 nanómetros, ha obtenido certificación de fluidez de TÜV SÜD para cuatro años de uso.

Mientras, su batería de 10.050 mAh con carga rápida de 33 W permite hasta 15 horas de reproducción de vídeo o 60 días en modo de espera, según el fabricante. Además, soporta carga inversa por cable.

El dispositivo es compatible con el lápiz óptico OnePlus Pad Go 2 Stylo, que con 10 minutos de carga ofrece medio día de autonomía. El sistema operativo incluye acceso a Open Canvas, que permite trabajar con hasta tres ventanas simultáneas.

OnePlus Pad Go 2

La versión Shadow Black incorpora conectividad 5G, lo que la convierte en el primer tablet de OnePlus con esta característica. También puede compartir la conexión de datos de un smartphone OnePlus cercano con un consumo un 30% inferior al hotspot tradicional.

Precio y disponibilidad

El OnePlus Pad Go 2 está ya en precompra y saldrá a la venta el 24 de diciembre, con estos precios:

Versión Wi-Fi: 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, 349 euros.

Versión 5G: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, 449 euros.

El Stylo cuesta 79 euros y la funda protectora Folio Case, 39,99 euros.

OnePlus Watch Lite: reloj de 35 gramos con 10 días de autonomía

El tercer dispositivo anunciado por la compañía es el smartwatch OnePlus Watch Lite, que con sus 35 gramos de peso y sus 8,9 milímetros de grosor es el más delgado del fabricante hasta la fecha.

OnePlus Watch Lite

Pero su ligereza externa no se traduce en un adelgazamiento también interno: a las diversas métricas que registran sus sensores añade funciones como Chequeo de salud en 60 segundos (para monitorizar parámetros cardíacos, calidad del sueño y bienestar mental) o el sistema Mente y Cuerpo, que analiza patrones personales para evaluar niveles de estrés y energía.

Además, soporta más de 100 modos de entrenamiento, incluyendo 12 deportivos profesionales. Para corredores, detecta automáticamente el umbral de lactato y calcula métricas de rendimiento. Integra GPS de doble banda (L1/L5) y función de transmisión de frecuencia cardíaca a equipos de gimnasio compatibles.

El sistema operativo RTOS optimizado proporciona hasta 10 días de autonomía, y una carga rápida de 10 minutos permite aproximadamente 24 horas de uso. Permite emparejamiento dual simultáneo entre plataformas Android e iOS.

OnePlus Watch Lite

La caja de acero inoxidable 316L está disponible en acabados Silver Steel y Black Steel, con correas de fluoroelastómero. Su pantalla Amoled de 1,46 pulgadas alcanza 3.000 nits de brillo máximo en Modo Deportes e incorpora tecnología Aqua Touch para poder usarlo con las manos mojadas.

Precio y disponibilidad