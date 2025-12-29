Nvidia completa una inversión de 4.250 millones de euros en Intel

La empresa estadounidense de microchips Nvidia ha completado la inversión de 5.000 millones de dólares (4.250 millones de euros) que anunció en septiembre que ejecutaría en Intel, cuando comunicaron también el lanzamiento de un proyecto conjunto para desarrollar productos para centros de datos y artículos informáticos de uso general.

Según se desprende del documento presentado este lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Nvidia ha adquirido 214,8 millones de acciones ordinarias de Intel por valor de 23,28 dólares (19,79 euros) la unidad tras contar la operación con el beneplácito de las autoridades reguladoras.

"La IA está impulsando una nueva revolución industrial y reinventando todos los niveles del hardware informático. [...] Esta histórica colaboración une estrechamente el stack de computación acelerada y de IA de Nvidia con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de primer nivel", aseguró hace tres meses el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

"Las plataformas líderes de Intel para centros de datos y aparatos de uso común, combinadas con nuestra tecnología de procesos, fabricación y capacidades avanzadas de empaquetado, complementarán el liderazgo de Nvidia en IA y computación acelerada para permitir nuevos avances en la industria", indicó, por su parte, el CEO de Intel, Lip-Bu Tan.

De acuerdo con el documento regulatorio de Intel, la transacción responde al acuerdo que ambas anunciaron en septiembre, y que implicaba la entrada en el capital de Intel por parte de Nvidia con una inversión de 5.000 millones y la fabricación conjunta de unidades de procesamiento (CPU) para centros de datos y clientes.

Según el acuerdo, las dos empresas se centrarán en conectar sus respectivas arquitecturas mediante Nvidia NVLink, que combinará las fortalezas de Nvidia en IA y computación acelerada con las tecnologías de Intel en CPU y su ecosistema x86.

Las agencias antimonopolio de Estados Unidos ya habían dado luz verde a la inversión de Nvidia en Intel, según un aviso publicado por la Comisión Federal de Comercio (FTC) a comienzos de diciembre.

Intervención gubernamental

Esta inversión sigue a la planteada en agosto por la Administración Trump, que afirmó que compraría el 9,9% del capital social de Intel por unos 8.900 millones de dólares (7.565 millones de euros) para reforzar el valor de una de sus principales firmas de semiconductores y crear empleos tecnológicos.

Dicha participación accionarial se financió con los 5.700 millones de dólares (4.845 millones de euros) en subvenciones previamente otorgadas a Intel, pero aún no pagadas, que se concedieron en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia. Además, la compañía se embolsó 3.200 millones de dólares (2.720 millones de euros) como parte del programa Secure Enclave.

La inyección de 8.900 millones de dólares se sumó a los 2.200 millones de dólares (1.870 millones de euros) en ayudas CHIPS que Intel había recibido hasta entonces, lo que elevó la inversión estatal a un total de 11.100 millones de dólares (9.435 millones de euros).