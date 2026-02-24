Meta y AMD firman un acuerdo estratégico de suministro de chips para acelerar la infraestructura de inteligencia artificial

Las tecnológicas Meta Platforms y Advanced Micro Devices (AMD) han anunciado un acuerdo estratégico plurianual para desplegar hasta 6 gigavatios de capacidad de computación basada en unidades de procesamiento gráfico (GPU) AMD Instinct, con el objetivo de ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial.

El pacto refuerza la colaboración existente entre ambas compañías y alinea sus planes tecnológicos en silicio, sistemas y software para construir plataformas diseñadas específicamente para las cargas de trabajo de Meta.

El acuerdo contempla una cooperación a largo plazo y a lo largo de varias generaciones de productos, incluyendo GPU Instinct, procesadores EPYC y sistemas de inteligencia artificial a escala de rack.

Plazos del despliegue

El despliegue inicial comenzará en la segunda mitad de 2026, cuando se prevé que empiecen los envíos para el primer gigavatio de capacidad instalada.

Esta primera fase utilizará una GPU Instinct personalizada basada en la arquitectura MI450, junto con procesadores de sexta generación EPYC (con nombre en clave Venice) y el entorno de software ROCm.

Los sistemas estarán integrados en la arquitectura Helios, un diseño de infraestructura de rack desarrollado conjuntamente por Meta y AMD en el marco del Open Compute Project, que busca promover estándares abiertos para centros de datos.

Este enfoque pretende facilitar el despliegue de infraestructuras de inteligencia artificial de gran escala con mayor eficiencia energética y capacidad de expansión.

Una alianza beneficiosa para ambas partes

El fundador y consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, destacó en un comunicado que la alianza supone “un paso importante” en la estrategia de la compañía para diversificar sus capacidades de computación y apoyar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial más avanzados.

Según explicó, la empresa necesita una capacidad de cálculo masiva y escalable para afrontar el crecimiento de sus cargas de trabajo de IA y avanzar en su objetivo de construir sistemas de “superinteligencia personal”.

Por su parte, la presidenta y consejera delegada de AMD, Lisa Su, subrayó en otro comunicado que la colaboración permitirá ofrecer infraestructuras de alto rendimiento y eficiencia energética optimizadas para las necesidades de Meta, y situará a la compañía de semiconductores en una posición central dentro del desarrollo global de la inteligencia artificial.

Además de las GPU, el acuerdo amplía la cooperación entre ambas empresas en el ámbito de los procesadores EPYC. Meta ha desplegado millones de unidades de estos chips en su infraestructura global y será uno de los principales clientes de la próxima generación de procesadores, que incluirá los modelos Venice y Verano, diseñados con optimizaciones específicas para cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Los detalles financieros

El acuerdo incluye también un componente financiero significativo. AMD ha emitido a favor de Meta una garantía basada en el rendimiento que permitirá a la empresa tecnológica adquirir hasta 160 millones de acciones ordinarias del fabricante de semiconductores.

Estos derechos se consolidarán progresivamente conforme se alcancen determinados hitos de suministro de GPU, empezando por el primer gigavatio de despliegue y extendiéndose hasta los 6 gigavatios previstos.

La adquisición de acciones estará condicionada tanto al cumplimiento de objetivos técnicos y comerciales como a la evolución de la cotización bursátil de AMD.

El instrumento estará vigente hasta 2031 y, según algunas estimaciones, podría otorgar a Meta una participación significativa en su proveedor tecnológico si se cumplen todas las condiciones establecidas.

La directora financiera de AMD, Jean Hu, señaló que la asociación podría impulsar un crecimiento sustancial de los ingresos durante varios años y contribuir positivamente a los beneficios ajustados por acción de la compañía.

Un sector en expansión

Para Meta, la alianza forma parte de una estrategia más amplia de expansión de su infraestructura de inteligencia artificial, que incluye el desarrollo de chips propios dentro del programa MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) y la colaboración con distintos proveedores tecnológicos.

La compañía sostiene que este enfoque diversificado permitirá construir una infraestructura más flexible y resiliente para soportar el crecimiento de sus servicios basados en IA.

El acuerdo con AMD se produce en un momento de fuerte competencia entre los grandes grupos tecnológicos por asegurar capacidad de cálculo suficiente para entrenar y ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial.

En este contexto, AMD busca consolidar su posición frente a otros fabricantes de semiconductores mediante acuerdos a gran escala con empresas tecnológicas.

No es el primer pacto de estas características anunciado por la compañía. AMD firmó anteriormente una colaboración plurianual con OpenAI destinada a impulsar la infraestructura de inteligencia artificial de nueva generación, también vinculada a la posible adquisición de una participación accionarial mediante un instrumento similar.

La nueva alianza con Meta es uno de los mayores compromisos de inversión en infraestructura de inteligencia artificial anunciados hasta ahora y refleja la creciente importancia estratégica del hardware especializado en el desarrollo de sistemas avanzados de computación.

Según las empresas, la colaboración permitirá acelerar el despliegue de servicios de inteligencia artificial a escala global destinados a miles de millones de usuarios.