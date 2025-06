Gadgets para el verano: probamos el cargador de Baseus que cabe en cualquier parte y un cable antienredos

Susana C. Gómez

La escena se repite cada día: móvil en números rojos, portátil agotado y esa sensación de ansiedad moderna que surge cuando los dispositivos nos abandonan.

Mientras los fabricantes eliminan cargadores de las cajas para "cuidar el medio ambiente" (aunque el precio no baje un euro), accesorios como el Baseus PicoGo 45 W GaN emergen no solo como necesidad, sino como pequeñas obras de ingeniería que caben en la palma de la mano. Porque a veces el tamaño sí que importa. Aunque sea, como en este caso, al revés.

Con unas dimensiones que no superan las de una pelota de ping-pong (3,75 x 3,3 x 3,3 cm) y apenas 83 gramos de peso, este cargador desafía una ley básica y no escrita de la electrónica: a mayor potencia, mayor volumen.

Cargador Baseus PicoGo 45 W GaN y cable PicoGo Magnetic Snap-Back de 240 W / Susana C. Gómez

Su secreto reside en la tecnología GaN de sexta generación, que sustituye el silicio tradicional por nitruro de galio. En términos prácticos, es como comparar una bombilla LED con una incandescente: misma luz, menos calor, menos espacio.

Todo esto cobra especial relevancia en épocas de viajes como el verano, cuando cada centímetro de equipaje cuenta. El PicoGo se esconde en cualquier bolsillo sin recordarnos constantemente su presencia, algo que no logran la mayoría de cargadores con potencias similares.

Las cifras que importan

Los números del fabricante son una cosa; la realidad de uso, otra muy distinta. En pruebas realizadas durante varias semanas, este cargador ha demostrado ser tan fiable como prometía el marketing. Según la ficha, carga un iPhone 16 Pro al 55% en media hora y un Galaxy S24 al 61% en el mismo tiempo. Los equipos con los que lo hemos probado son un poco más modestos, pero con tamaños de batería similares, por lo que con esa media hora casi los hemos llenado.

Cargador Baseus PicoGo 45 W GaN / Susana C. Gómez

Más sorprendente resulta su capacidad para alimentar dispositivos más exigentes: un iPad Pro de 11 pulgadas obtiene un 35% de carga en 30 minutos, y hasta un MacBook Air M3 logra un respetable 40%. De nuevo, según las fichas, pero con el portátil con el que lo hemos probado, también de batería de buenas dimensiones, hemos logrado resultados muy similares.

Estas cifras no son casuales. Sus 45 W de potencia permiten una versatilidad que pocos cargadores de este tamaño ofrecen, siendo compatible con protocolos tan diversos como PD3.0, QC3.0, PPS, FCP, SCP y AFC. Es decir: funciona con prácticamente cualquier dispositivo moderno, desde un smartwatch hasta un portátil ligero.

Y sin calentamiento

Uno de los mayores temores con cargadores compactos es el sobrecalentamiento. El PicoGo solventa con nota esa preocupación con un sistema que monitoriza la temperatura 200 veces por segundo. Durante las pruebas, incluso en sesiones de carga intensiva, la carcasa se mantiene tibia pero nunca incómodamente caliente. Tampoco en estos lares, donde hace tiempo que se instalaron los 40 grados que hacen imprescindible quitar las fundas protectoras a cualquier producto electrónico antes de ponerlo a cargar.

Cargador Baseus PicoGo 45 W GaN / Susana C. Gómez

Esta estabilidad térmica se logra mediante una combinación de materiales de alta conductividad como el grafeno, encapsulación de polímero de silicona y un chip PI de cuarta generación (el mismo proveedor que utiliza Apple). Diez capas de protección que se traducen en una certificación TÜV Rheinland, el sello que garantiza que cumple los estándares europeos más exigentes.

El compañero perfecto: un cable que no se enreda

Baseus ha complementado su cargador estrella con el cable PicoGo Magnetic Snap-Back de 240 W, un accesorio que merece mención aparte (y que, si se desea, puede adquirirse también aparte, porque son independientes entre sí y compatibles con otros productos).

Cable Baseus PicoGo Magnetic Snap-Back de 240 W / Susana C. Gómez

Su diseño magnético no es solo estético: resuelve el eterno problema de los cables enredados mediante un sistema que lo mantiene recogido automáticamente.

Fabricado en material TPE suave y muy agradable al tacto, resiste más de 10.000 dobleces según las pruebas del fabricante. En uso real, tras semanas de enrollado y desenrollado diario, mantiene su flexibilidad sin signo alguno de fatiga material (ni siquiera cuando lo hemos metido y sacado de mochilas y maletas).

Cable Baseus PicoGo Magnetic Snap-Back de 240 W / Susana C. Gómez

Su capacidad de 240 W lo convierte además en una inversión a futuro, preparado para los dispositivos más exigentes que puedan llegar.

La marca detrás del producto

Baseus no es una marca desconocida en el panorama tecnológico global, aunque puede que no resulte demasiado familiar para el gran público o para el consumidor medio español. Fundada en 2011 bajo el lema Practical. Reliable. Based on User (práctico, fiable, basado en el usuario), distribuye más de 100 millones de unidades anuales de los distintos productos que componen su catálogo (son especialistas en soluciones de carga pero también en audio, entre otros segmentos) y cuenta con la confianza de 300 millones de usuarios en todo el mundo.

Su filosofía de diseño útil, fiable y estéticamente cuidado se refleja en cada detalle de esta nueva serie PicoGo, desde la solidez de su conector USB-C a su acabado minimalista (disponible, en el caso del cargador y el cable que analizamos aquí, en cuatro colores).

Cable Baseus PicoGo Magnetic Snap-Back de 240 W / Susana C. Gómez

¿Merece la pena?

En un mercado saturado de cargadores genéricos, el Baseus PicoGo 45 W GaN destaca por lograr ese difícil equilibrio entre portabilidad, potencia y precio.

Su valor reside en la suma de pequeños detalles: el tamaño ultracompacto, la eficiencia energética, la seguridad multicapa y esa tranquilidad de saber que funcionará igual de bien con un iPhone, con el portátil de trabajo o con cualquier otro dispositivo sin importar la marca. Y todo sin ocupar (ni pesar) más que un paquete de pañuelos.

Cable Baseus PicoGo Magnetic Snap-Back de 240 W / Susana C. Gómez

Con respecto al cable, es igual de valioso, tanto por su extensión de un metro como por la suavidad de sus materiales, su potencia de carga y, sobre todo, porque es muy fácil de recoger y no se enreda.

Precio y disponibilidad

El cargador Baseus PicoGo 45 W GaN está disponible en el mercado español en cuatro colores (negro, blanco, azul y rosa) con un precio de 27,99 euros en la web oficial de Baseus.

El cable Baseus PicoGo Magnetic USB-C de 240 W está disponible en el mercado español en cuatro colores (negro, blanco, azul y rosa) con un precio de 19,99 euros en su web oficial.

(*Ambos dispositivos fueron cedidos por Baseus para su prueba)