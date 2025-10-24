España completa su programa espacial más ambicioso con el lanzamiento del satélite SpainSat NG II

España ha culminado una de las misiones espaciales más importantes de su historia. El satélite SpainSat NG II ya viaja rumbo a su órbita geostacionaria tras su lanzamiento desde la base estadounidense de Cabo Cañaveral, a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía Space X.

Su misión: garantizar comunicaciones seguras para el Gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos internacionales durante los próximos 15 años.

El despegue, inicialmente previsto para el 23 de octubre, tuvo que aplazarse 24 horas debido a un fallo en el cableado del lanzador.

Subsanado el problema, el cohete despegó finalmente al día siguiente y, apenas media hora después, liberó el satélite español en la órbita de transferencia, marcando el inicio de un viaje que se prolongará entre cinco y seis meses hasta alcanzar su posición definitiva a 36.000 kilómetros de la Tierra.

El cierre de un ciclo histórico

Con este lanzamiento, España pone el broche final al programa SpainSat Next Generation (NG), un proyecto de casi dos mil millones de euros que representa el mayor esfuerzo tecnológico y de cooperación público-privada en su historia espacial.

El SpainSat NG II se suma a su gemelo, el SpainSat NG I, lanzado el pasado enero, y juntos conforman una constelación de satélites de comunicaciones seguras que situará a España entre las naciones más avanzadas del mundo en este campo.

El ambiente en el centro de lanzamiento fue de emoción contenida. Una nutrida delegación española -con representantes de los ministerios de Defensa, Industria y Ciencia, la Agencia Espacial Española, Hisdesat y empresas del sector como Airbus o Thales- siguió el proceso con expectación.

También en Hoyo de Manzanares (Madrid), sede de la operadora Hisdesat, centenares de técnicos y familiares siguieron el lanzamiento en directo.

“España ha consolidado hoy su papel como referente europeo en comunicaciones seguras y refuerza su contribución a la defensa y la seguridad global”, celebró el director general de Hisdesat, Miguel Ángel García Primo, tras confirmar el éxito del despegue.

Tecnología puntera y sello español

El SpainSat NG II es un coloso de más de siete metros de altura y seis toneladas de peso, diseñado para ofrecer capacidades duales, civiles y militares, en condiciones extremas y con la máxima seguridad.

Sus sistemas de protección frente a interferencias, ciberataques y fenómenos nucleares a gran altitud lo colocan entre los satélites de comunicaciones más avanzados del planeta.

El proyecto ha implicado a más de 18 centros de investigación y a decenas de empresas españolas, responsables de casi la mitad del desarrollo.

Las filiales nacionales de Airbus Defence & Space y Thales Alenia Space han liderado la construcción, junto a compañías como Navantia y la colaboración de la Agencia Espacial Europea (ESA) a través del programa Pacis 3.

La infraestructura terrestre también se renueva: el control de los satélites se traslada al Centro de Control de Satélites de Hisdesat, en Hoyo de Manzanares, equipado con tecnología avanzada para gestionar el conjunto de operaciones espaciales del país.

Cobertura global y seguridad estratégica

Los satélites SpainSat NG I y II sustituirán a los veteranos SpainSat y XTAR-EU, en servicio desde hace casi dos décadas.

La nueva generación ampliará la cobertura a dos tercios del planeta, desde Estados Unidos y Suramérica hasta África, Europa y Oriente Próximo, alcanzando incluso Singapur.

Su papel no se limitará al ámbito nacional. Ambos satélites servirán también a organismos internacionales como la OTAN y el programa GOVSATCOM de la Unión Europea, destinado a garantizar comunicaciones seguras para gobiernos e instituciones europeas en situaciones de crisis.

Para las Fuerzas Armadas españolas, esta constelación supone un salto cualitativo en autonomía tecnológica y seguridad estratégica, asegurando el control de las comunicaciones críticas sin depender de infraestructura extranjera.

Siguiente paso: Hacia el SpainSat NG III

El éxito del SpainSat NG II no cierra el programa, sino que lo impulsa hacia una nueva fase.

Desde Florida, el jefe de operaciones de Hisdesat, Basilio Garrido, confirmó que ya se estudia el desarrollo de un tercer satélite, el SpainSat NG III, que permitiría alcanzar cobertura global.

“El concepto SpainSat NG es perfecto. No es fácil tener tres bandas operativas en un solo satélite, y lo hemos conseguido”, explicó Garrido, que destacó que otros países europeos, como Alemania, ya estudian modelos inspirados en el diseño español.

Según el directivo, el tiempo de desarrollo de este tercer satélite podría reducirse a unos tres o cuatro años, al contar con la experiencia y el diseño ya validados de sus predecesores.

Como subrayan en el sector, el ciclo histórico que ahora culmina no es un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa para el espacio español: más innovadora, más independiente y más visible en el tablero internacional.