Elon Musk pidió a Mark Zuckerberg que se uniera a su oferta para comprar OpenAI

El magnate Elon Musk intentó convencer al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, para sumarlo a una oferta de 97.400 millones de dólares para adquirir OpenAI a principios de este año, según documentos judiciales publicados en las últimas horas.

En febrero, un consorcio de inversores liderado por Musk -que es la persona más rica del mundo- ofreció comprar por ese importe la organización sin fines de lucro que controla OpenAI, la empresa que cofundó el magnate junto a Sam Altman.

La empresa detrás de ChatGPT declaró en un documento judicial el jueves que Musk se había comunicado con Zuckerberg sobre "posibles acuerdos de financiación o inversiones" en OpenAI.

No obstante, se desconoce cómo fue esta comunicación, ya que ni Zuckerberg ni Meta firmaron una carta de intención ni participaron en la oferta, según el documento.

Enfrentamientos públicos

Una posible unión entre los dos titanes de la tecnología sorprende cuando menos, ya que públicamente los dos magnates se han enfrentado en las redes sociales, sobre todo desde que Musk se hizo con Twitter, red social que compite directamente con Facebook e Instagram, plataformas que forman parte de Meta.

La rivalidad entre ambos llegó hasta tal punto que en el verano de 2023, ambos acordaron, a través de publicaciones en redes sociales, una pelea y que incluso se podría haber dado en el Coliseo romano, algo que nunca sucedió.

Ahora el enemigo público de Musk parece ser Altman, sobre todo desde que Musk lanzó su propia empresa de inteligencia artificial, xAI.

El dueño de Tesla ha demandado a OpenAI por supuestamente desviarse de sus principios fundacionales y ha cuestionado los vínculos de la empresa emergente con Microsoft. Además, a principios de este mes, Musk llevó su disputa con OpenAI a Apple, alegando que la compañía de la manzana mordida se había comportado de forma anticompetitiva al promocionar ChatGPT a la par que suprimía su chatbot en App Store.

Altman y Musk cofundaron OpenAI en 2015, pero Musk abandonó la empresa emergente en 2018.