Cómo mantener Windows 10 seguro en la Unión Europea

Desde el 14 de octubre de 2025, Windows 10 ha dejado de recibir soporte oficial en todo el mundo.

Microsoft ya no ofrecerá actualizaciones para el sistema operativo predominante en el mercado en la última década, que ahora queda fuera de la protección oficial de la compañía, con los riesgos para la seguridad que ello conlleva.

Es importante aclarar que los ordenadores con Windows 10 no dejan a partir de ahora de funcionar. Podrán hacerlo todo como hasta ahora, pero sin esas actualizaciones de seguridad que lo protegen frente a ciberataques.

Las cifras del impacto de la decisión de Microsoft

Según cifras de Statcounter, Windows 10 está instalado en el 40,5% de los ordenadores con sistema operativo de Microsoft (la cuota de Windows 11 alcanza el 48,9%).

Es decir, que unos 400 millones de equipos siguen funcionando con el sistema ahora abandonado por Microsoft.

La excepción europea

Por suerte, los usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE) cuentan con una excepción importante: podrán seguir recibiendo actualizaciones de seguridad gratuitas hasta octubre de 2026.

Esta prórroga se debe a la Ley de Mercados Digitales (DMA) y a la presión ejercida por asociaciones de consumidores como Euroconsumers y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que reclamaron a Microsoft medidas para evitar dejar sin protección a millones de ordenadores aún en uso.

¿Qué significa esta extensión para los usuarios?

Durante un año más, los equipos con Windows 10 seguirán recibiendo parches de seguridad automáticos a través de Windows Update, sin necesidad de contratar el programa de pago Extended Security Updates (ESU).

Esto protege frente a vulnerabilidades y amenazas críticas, aunque no añade nuevas funciones ni soporte técnico.

¿Qué tengo que hacer para beneficiarme de esa extensión?

Los usuarios europeos que quieran acceder a esa extensión de la protección no necesitan hacer nada especial: si el ordenador está registrado con una cuenta de Microsoft, las actualizaciones se instalarán de forma automática.

Se recomienda verificar la conexión a internet y mantener activadas las actualizaciones automáticas desde el menú del equipo: Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update.

Microsoft puede solicitar que el usuario inicie sesión en su cuenta al menos una vez cada 60 días para mantener la validez de este soporte gratuito.

¿Hasta cuándo dura esta protección?

La cobertura gratuita de seguridad de Windows 10 se extiende hasta el 13 de octubre de 2026.

Después de esa fecha, Microsoft dejará definitivamente de ofrecer parches de forma gratuita incluso en Europa, salvo mediante programas de pago o nuevas versiones del sistema operativo.

En resumen: lo que necesitas saber