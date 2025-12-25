China pone en pausa el acuerdo para que Tik Tok continúe en EEUU

El conflicto en torno a la supervivencia de Tik Tok en Estados Unidos parecía haberse resuelto con el acuerdo anunciado por el que ByteDance, la matriz china de la aplicación de vídeos cortos, traspasaba los activos y operaciones en EEUU a una nueva sociedad de mayoría estadounidense.

Pero China aún no ha dado su aprobación, como ha recalcado este jueves: el contencioso en torno al funcionamiento de la plataforma en EEUU debe resolverse "mediante la cooperación" y "conforme a las leyes y regulaciones chinas".

Así lo ha dicho la portavoz del Ministerio de Comercio He Yongqian en respuesta a las informaciones sobre el acuerdo con tres inversores para crear una nueva sociedad en el país norteamericano.

Cualquier acuerdo de ese tipo debe contar con la luz verde de Pekín, ha incidido, y ha recordado que los equipos económicos de ambos países alcanzaron hace tiempo un "consenso de marco básico" para encauzar el caso y que el Gobierno chino "espera que las empresas logren una solución de equilibrio de intereses".

También instó a Washington a "actuar en la misma dirección" y a ofrecer a las compañías chinas un entorno "justo, abierto, transparente y no discriminatorio" que "promueva el desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales" entre ambas potencias. La portavoz no ofreció detalles sobre licencias tecnológicas, propiedad intelectual ni calendarios.

La nueva sociedad estadounidense

Estas declaraciones responden a las informaciones sobre la arquitectura propuesta para la operativa en el país norteamericano. Según un comunicado interno de ByteDance, la empresa acordó vender sus operaciones en EEUU a un holding liderado por inversores del país norteamericano.

Ese esquema prevé una participación conjunta del 45% para Oracle, Silver Lake y el fondo emiratí MGX; alrededor de un 33% para filiales de los principales inversores de ByteDance, y en torno a un 18% para la propia ByteDance.

El documento indica que el acuerdo deberá cerrarse el próximo 22 de enero, el día antes del plazo dado al Departamento de Justicia de EEUU para que suspenda las operaciones de Tik Tok en el país si no se ha constituido una nueva empresa lo suficientemente desligada de ByteDance, tal y como establece una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024.

La norma argumenta motivos de seguridad nacional y puntualiza que ByteDance no debe tener acceso a los servidores que almacenan los datos de los usuarios estadounidenses de la aplicación.

Tras retornar al poder el pasado enero, Donald Trump prorrogó varias veces la implementación de la ley para que su Administración pudiera negociar la venta de las operaciones estadounidenses de Tik Tok.

A finales de septiembre, Washington y Pekín, tras una serie de reuniones en las que se trató también la guerra comercial entre las dos potencias, anunciaron un marco de acuerdo para la operación.

Trump dijo también que el acuerdo contaba ya con la "aprobación provisional" de su homólogo chino, Xi Jinping, y debía completarse durante la reunión de ambos mandatarios celebrada el pasado octubre en Corea del Sur.

Sin embargo, hasta el momento, Pekín, que cuenta con una acción de oro en Bytedance que le otorga derecho de veto sobre decisiones estratégicas, no ha ofrecido detalles acerca del pacto.