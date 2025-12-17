ChatGPT renueva su editor de imágenes con GPT Image 1.5 para llevarlo al uso profesional

OpenAI ha dado un paso más en su estrategia para convertir ChatGPT en una herramienta de uso cotidiano también en el ámbito creativo y profesional.

La compañía ha anunciado el lanzamiento de una nueva versión de su editor de imágenes en ChatGPT, impulsada por GPT Image 1.5, su modelo de generación visual más avanzado hasta la fecha.

La actualización ya está disponible para todos los usuarios de ChatGPT en todo el mundo y para desarrolladores a través de la API, según confirmó OpenAI, y supone una mejora sustancial tanto en velocidad como, sobre todo, en precisión de edición.

La nueva versión llega en un contexto de competencia creciente en el terreno de la generación de imágenes mediante inteligencia artificial, con sus competidores cada vez más especializados y orientados a usos comerciales.

Frente a ellos, OpenAI no solo apuesta por imágenes más vistosas, sino por un editor capaz de integrarse en flujos de trabajo reales de diseño, marketing, comercio electrónico o creación de contenidos.

Más rápido y eficiente

Uno de los avances más tangibles de GPT Image 1.5 es el rendimiento. Según OpenAI, el nuevo modelo es capaz de generar imágenes hasta cuatro veces más rápido que su predecesor, GPT Image 1. Esta mejora permite un trabajo más ágil, facilita la experimentación y reduce los tiempos de espera en procesos creativos que requieren múltiples iteraciones.

A ello se suma una mejora en eficiencia de costes para quienes trabajan con la API. OpenAI ha reducido un 20% el precio de las entradas y salidas de imágenes respecto a GPT Image 1, lo que, en la práctica, permite generar más contenido visual con el mismo presupuesto.

La gran apuesta: edición precisa y controlada

Si hay un ámbito en el que GPT Image 1.5 marca una diferencia clara es en la edición de imágenes. OpenAI sitúa aquí el principal salto cualitativo del modelo. La nueva versión destaca por su capacidad para seguir instrucciones complejas y de varios pasos de forma mucho más fiable, reduciendo errores y artefactos no deseados.

En la práctica, esto se traduce en una edición quirúrgica: el usuario puede pedir cambios muy concretos -como alterar únicamente el color de una prenda, añadir un logotipo en una zona específica o modificar un elemento del fondo- sin que el resto de la imagen se vea afectado.

El modelo preserva con mayor fidelidad aspectos clave como la identidad de las personas, los rasgos faciales, la iluminación, las sombras o la composición general.

Además, GPT Image 1.5 mejora la consistencia a lo largo de sucesivas ediciones o entre distintas escenas. Personajes, estilos visuales o elementos de marca se mantienen coherentes, un requisito esencial para usos como cómics, storyboards, campañas publicitarias o catálogos de producto.

La compañía destaca especialmente la preservación de logotipos corporativos y elementos visuales clave, lo que resulta particularmente útil para equipos de marketing y comercio electrónico.

Del retoque al estudio creativo

El nuevo modelo no se limita al retoque fotográfico tradicional. OpenAI subraya su versatilidad en flujos de trabajo más complejos: pruebas virtuales de ropa o peinados, transferencia de estilos artísticos, maquetas de productos, ajustes avanzados de iluminación o incluso traducción y sustitución de texto dentro de imágenes.

Precisamente en el manejo del texto visual se observa otro avance relevante. GPT Image 1.5 mejora notablemente el renderizado de texto pequeño o denso, lo que abre la puerta a usos como la creación de maquetas de interfaces, infografías, señalética o materiales de marketing con un nivel de legibilidad hasta ahora difícil de conseguir en este tipo de modelos.

Nuevo editor de imágenes de ChatGPT

A nivel estético, OpenAI también destaca un salto en realismo. Las imágenes resultan más naturales, con texturas más creíbles, materiales mejor definidos y una iluminación más precisa, tanto en escenas cotidianas como en visuales comerciales más pulidos. El modelo también mejora el renderizado de rostros múltiples en una misma escena, un desafío técnico frecuente en generadores de imágenes.

Un nuevo espacio dedicado a las imágenes

Junto al modelo, OpenAI ha rediseñado la experiencia de usuario. ChatGPT incorpora ahora un espacio específico para la creación de imágenes, accesible desde la barra lateral tanto en web como en aplicaciones móviles. Este nuevo entorno funciona como un pequeño estudio creativo, pensado para explorar ideas de forma rápida e intuitiva.

Nuevo editor de imágenes de ChatGPT

Incluye filtros preconfigurados y sugerencias visuales basadas en tendencias, actualizados periódicamente según indica la compañía, lo que permite empezar a crear sin necesidad de redactar un prompt detallado.

Además, la interfaz permite seguir generando nuevas imágenes mientras otras se están procesando, algo especialmente útil en procesos creativos continuos.

Esta nueva interfaz se está desplegando para la mayoría de usuarios, aunque el acceso para cuentas Business y Enterprise llegará más adelante, según precisó OpenAI. El modelo GPT Image 1.5, en cambio, ya funciona para todos los usuarios y se integra automáticamente en ChatGPT sin necesidad de seleccionarlo manualmente. La versión anterior del editor de imágenes permanece disponible como GPT personalizado para quienes prefieran seguir utilizándola.

Disponibilidad y enfoque profesional

GPT Image 1.5 ya está desplegándose tanto en ChatGPT como en la API de OpenAI, donde se identifica con ese mismo nombre. Los desarrolladores pueden probarlo en el OpenAI Playground y acceder a guías de prompts para explorar sus capacidades.

OpenAI señala que empresas y startups de sectores como el comercio electrónico, el marketing o las herramientas creativas ya lo están utilizando para tareas como la generación de catálogos completos a partir de una sola imagen -con variantes, escenas y ángulos distintos-, la creación de gráficos de marca o la producción de contenidos visuales coherentes.

En conjunto, la actualización refuerza una idea que OpenAI viene cultivando desde hace tiempo: ChatGPT no quiere ser solo un generador de ideas o textos, sino una herramienta integral de producción.