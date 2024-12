El auge de las ciberestafas navideñas: el Grinch de la era digital

Durante las semanas y días previos a la Navidad, se produce un importante incremento de las compras en línea. Junto con el entusiasmo de las promociones y rebajas, también se expande la sombra de las estafas. Por ello la ciberseguridad se ha vuelto una prioridad en un mundo que se digitaliza progresivamente.

Las estafas de Navidad son solo la cima de la pirámide, y lo que antes era un fraude individual ha progresado hasta transformarse en una amenaza permanente que impacta a millones de individuos anualmente. A pesar de que la tecnología progresa velozmente, nuestra habilidad para salvaguardarnos también necesita evolucionar.

Alberto Pascual, Executive Director de Ingram Micro, principal distribuidor de servicios y soluciones IT del mundo, señala cómo los criminales han conseguido ajustar las antiguas estrategias de fraude, características del comercio físico, a las novedosas plataformas digitales.

“Las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdaderas, los fraudes mediante enlaces engañosos, y la sofisticación creciente de los ciberdelincuentes, que actualmente utilizan inteligencia artificial para imitar instituciones bancarias o empresas reales, se convierten en un auténtico quebradero de cabeza para los compradores”, añade Pascual.

¿Cómo logran engañarnos?

El instinto y la necesidad que nos impulsa a comprar cualquier producto a un precio extremadamente bajo es uno de los principales impulsores de las estafas en línea. Las rebajas que parecen muy atractivas para ser reales son el primer atractivo que capta la atención de los consumidores.

Una recomendación crucial para evitar caer en estos engaños es tener cautela con los enlaces inusuales que recibimos, usualmente por medio de mensajes de texto, WhatsApp o pop-ups. “Frente a propuestas irresistibles, debemos tener una gran cautela y no hacer clic inmediatamente en los enlaces. En cambio, se aconseja comprobar de manera manual la dirección web de la compañía en cuestión. Este sencillo procedimiento puede prevenir que nos sumerjamos en la tentación de un enlace que, aparentemente legítimo, nos conduce a una página engañosa creada para sustraer nuestra información”, aconseja Alberto Pascual.

Lo que anteriormente parecía inimaginable, ahora es un hecho. Los criminales cibernéticos no solo utilizan métodos elementales de phishing, sino que utilizan avanzadas tecnologías de inteligencia artificial para falsear identidades.

Mediante deepfakes, los delincuentes tienen la capacidad de generar sonidos, vídeos y comunicaciones que visualmente no se diferencian de los mensajes auténticos de nuestros bancos o comercios electrónicos. Incluso pueden mostrar en la pantalla de nuestro móvil el número oficial de una entidad, lo que incrementa aún más la percepción de legitimidad.

¿Qué hacer si caemos en una ciberestafa?

El directivo de Ingram Micro señala la importancia de responder con prontitud si somos objeto de una estafa. “Lo primero es ponerse en contacto de inmediato con el banco o la institución perjudicada, especialmente si se han efectuado transacciones con tarjeta. Por suerte, los bancos tienden a reaccionar ante estas estafas, anulando los pagos y salvaguardando a los clientes. No obstante, la denuncia es crucial no solo para tratar de recuperar el dinero, sino también para prevenir que más personas sean víctimas del mismo fraude. En numerosas situaciones, la ignorancia y la vergüenza pueden conducir a las víctimas a no hacer denuncias, sin embargo, el secreto para evitar estas estafas radica en la colaboración y la prevención”, confirma.

Aunque los bancos han empezado a proporcionar respuestas más efectivas frente al fraude, particularmente en el uso de tarjetas de crédito, existe una urgencia de robustecer los sistemas de protección para prevenir estos crímenes. “Es fundamental que tanto bancos como empresas destinen recursos a la ciberseguridad para asegurar la protección de la información de sus clientes. Por otra parte, es importante que los consumidores estén al tanto de los métodos de pago más seguros, como PayPal, que proporciona un nivel extra de protección al no necesitar la revelación directa de nuestros datos bancarios”, recomienda Pascual.