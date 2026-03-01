Anker refuerza su ofensiva en carga, hogar inteligente y audio en el MWC 2026

La tecnológica Anker Innovations ha aprovechado su presencia en el Mobile World Congress 2026 de Barcelona para presentar una nueva generación de dispositivos de sus principales marcas, en un movimiento que refuerza su posicionamiento en tres áreas clave de crecimiento: soluciones de carga inteligente, hogar conectado y audio premium.

La compañía, que se define como líder global en tecnología de carga y dispositivos inteligentes, anunció lanzamientos escalonados en Europa a partir del mes de abril, con especial foco en el mercado español.

Novedades de carga de Anker

En el ámbito de la energía y la carga móvil, Anker amplía su gama con una nueva versión en color Cosmic Orange de su Nano Cargador de 45 W, dotado de pantalla inteligente y diseño plegable de 180 grados.

El dispositivo, un 47% más pequeño que el modelo original de 30 W pero con un 50% más de potencia, es capaz de identificar en segundos distintos modelos recientes de iPhone e iPad para adaptar la carga de forma personalizada.

Anker Nano Cargador de 45 W

Incorpora además el denominado Modo Cuidado, certificado por TÜV, que según datos de laboratorio de la compañía permite mantener la temperatura del cargador hasta 20 grados centígrados por debajo de estándares internacionales y reducir en 5 grados la temperatura de la batería frente a otros cargadores de 45 W, un factor que incide directamente en la vida útil de los dispositivos.

La pantalla integrada ofrece información en tiempo real sobre potencia y temperatura de carga, mientras que el sistema de clavija plegable en doble ángulo -90 y 180 grados- apunta claramente a un usuario que prioriza movilidad y versatilidad.

Los nuevos dispositivos de la marca estarán disponibles en el mercado europeo el próximo mes de abril.

Anker Prime Cargador 3 en 1 con tecnología MagGo

Anker Prime Cargador 3 en 1 con tecnología MagGo

Junto a este modelo, la compañía anunció la llegada a Europa del nuevo Anker Prime Cargador 3 en 1 con tecnología MagGo, sistema de refrigeración activa AirCool y compatibilidad con carga inalámbrica Qi2 de 25 W.

El equipo permite cargar de manera simultánea teléfono, reloj inteligente y auriculares, e integra un ventilador silencioso de 19 decibelios para mantener la temperatura óptima durante el proceso de carga.

El diseño compacto y plegable refuerza la apuesta por soluciones todo en uno orientadas tanto al entorno doméstico como al profesional.

Anker Prime Cargador 3 en 1 con tecnología MagGo

Eufy para el hogar inteligente

Más allá de la energía, el grupo redobla su estrategia en el hogar inteligente a través de su marca Eufy, con el lanzamiento en España del robot aspirador C28 Omni.

El dispositivo incorpora la tecnología propietaria DuoSpiral, un sistema de doble cepillo principal con cerdas en espiral que giran hacia adelante para levantar y canalizar pelo y pelusa hacia la aspiradora.

Al regresar a la estación de carga, los cepillos se retraen y giran en ambas direcciones para dirigir los residuos a un compartimento específico, facilitando su eliminación y reduciendo la intervención manual, un aspecto especialmente relevante en hogares con mascotas.

Robot aspirador Eufy C28 Omni

El modelo integra también el sistema HydroJet para la limpieza en tiempo real del rodillo, una potencia de succión de 15.000 Pa y la tecnología de navegación inteligente iPath 2.0.

El precio oficial en España es de 699,99 euros, si bien la compañía ha articulado una campaña promocional de lanzamiento que lo sitúa en 499,99 euros hasta el 16 de marzo.

Robot cortacésped Eufy C15

La expansión del ecosistema doméstico se completa con el anuncio del robot cortacésped Eufy C15, previsto para 2026.

Robot cortacésped Eufy C15

Equipado con tecnología Vision-FSD, el dispositivo prescinde de cables perimetrales y configuraciones complejas, ya que mapea el jardín de forma automática y evita obstáculos mediante sistemas de inteligencia artificial.

Está diseñado para cubrir superficies de hasta 500 metros cuadrados y pendientes de hasta el 32%, un rango que encaja especialmente en jardines urbanos y residenciales de tamaño medio.

La compañía subraya que se trata de una propuesta de automatización avanzada a un precio más accesible, en línea con su estrategia de democratizar la tecnología doméstica.

Auriculares Soundcore Space 2

Audio con Soundcore

El tercer pilar de la presentación en Barcelona ha sido el audio premium, de la mano de Soundcore, la marca especializada del grupo.

Los nuevos auriculares Space 2 han sido concebidos tanto para viajes como para el uso diario, con un sistema de cancelación activa de ruido en cuatro etapas optimizado especialmente para bajas frecuencias, lo que mejora la experiencia en vuelos y entornos con ruido constante.

Auriculares Soundcore Space 2

El diseño incorpora almohadillas de espuma viscoelástica para garantizar comodidad en sesiones prolongadas, mientras que la autonomía alcanza hasta 50 horas de reproducción con la cancelación activa activada y hasta 70 horas sin ella.

La función de carga rápida permite obtener hasta cuatro horas de música con apenas cinco minutos de conexión a la red eléctrica, un argumento comercial relevante en un segmento altamente competitivo.

A ello se suma el sistema de personalización HearID 3.0, que ajusta el perfil sonoro a las preferencias y características auditivas del usuario.

Los auriculares estarán disponibles en abril en varios colores.

Auriculares Soundcore Space 2

Apuesta por el mercado europeo

Con este conjunto de lanzamientos, Anker Innovations refuerza su apuesta por el mercado europeo y consolida una estrategia basada en la integración de hardware eficiente, diseño compacto y tecnologías propias en segmentos de alto dinamismo.

En un contexto de creciente demanda de dispositivos conectados y soluciones energéticas optimizadas, la compañía busca posicionarse no solo como proveedor de accesorios, sino como actor transversal en el ecosistema digital doméstico y personal.

La presencia en Barcelona, en uno de los principales escaparates tecnológicos del mundo, evidencia además la intención de la empresa de ganar visibilidad institucional y reforzar alianzas comerciales en Europa.

Con un calendario de lanzamientos que arranca en primavera y se extiende a lo largo de 2026, la firma encara el ejercicio con un catálogo ampliado y una estrategia claramente orientada a volumen, innovación incremental y consolidación de marca en mercados maduros como el español.