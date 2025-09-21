Análisis | Oppo Reno 14: diseño ultradelgado, fotografía avanzada e inteligencia artificial al servicio del usuario

Oppo refuerza su estrategia en el segmento de gama media-alta con el lanzamiento del Reno 14 5G, un smartphone que busca equilibrar diseño, potencia y funciones inteligentes.

Con un perfil ultradelgado de apenas 7,42 milímetros y un peso contenido de 187 gramos, el nuevo dispositivo introduce mejoras sustanciales en fotografía, autonomía y rendimiento, al tiempo que integra un amplio conjunto de herramientas basadas en inteligencia artificial que apuntan tanto al entretenimiento como a la productividad profesional.

La serie Reno ha liderado tradicionalmente la innovación en inteligencia artificial y diseño dentro del catálogo de Oppo, y el Reno 14 continúa esta tradición con avances significativos que redefinen la experiencia de usuario en su categoría.

Aunque la compañía ha lanzado también los modelos Reno 14 F y Reno 14 FS dentro de esta nueva generación, el que hemos probado es el modelo principal de la gama.

Diseño elegante inspirado en las tendencias actuales

El Reno 14 destaca inmediatamente por su acabado Iridescent Mermaid Design, una propuesta estética inspirada en la tendencia Mermaidcore que ha ganado popularidad en redes sociales y pasarelas de moda.

Oppo Reno14 / Susana C. Gómez

Este diseño no es únicamente una declaración visual: Oppo ha desarrollado un proceso de fabricación de precisión ultrafina que emplea cinco capas de recubrimiento con texturas de apenas 20 micrones, las más estrechas del sector según la compañía.

El resultado es una superficie trasera que integra hasta doce capas de tratamiento -el doble que la generación anterior- creando un acabado prismático que juega con los reflejos de luz de manera dinámica.

El teléfono se presenta en dos acabados: Opal White, que incorpora el revolucionario Oppo Velvet Glass creado mediante grabado de micropartículas para ofrecer una sensación sedosa al tacto, y Luminous Green, que emplea vidrio mate AG para un aspecto más sobrio.

La construcción del dispositivo no descuida la durabilidad.

El vidrio trasero se esculpe de una sola pieza para conseguir una transición casi perfecta entre el panel posterior y el módulo de cámaras, un proceso que requiere 65 pasos de fabricación y duplica los tiempos de procesamiento habituales.

El marco, fabricado en aluminio de grado aeroespacial, ofrece un 200% más de resistencia de fluencia, un 20% mejor resistencia a la flexión y un 36% más de protección frente a caídas en comparación con marcos de plástico tradicionales.

Oppo Reno14 / Susana C. Gómez

Las certificaciones IP66, IP68 e IP69 garantizan protección completa contra polvo, agua e incluso chorros a alta presión, mientras que el puerto USB cuenta con un chapado en platino que mejora la resistencia a la corrosión.

El sistema de protección interna incluye además una amortiguación tipo esponja y cristal Gorilla Glass reforzado.

Pantalla de calidad premium con tecnología avanzada

El Reno 14 integra una pantalla Amoled plana de 6,59 pulgadas con resolución 1.5K (2760×1256 píxeles) que ofrece una densidad de 460 píxeles por pulgada.

El panel alcanza un brillo máximo de 1.200 nits para garantizar una buena visibilidad en exteriores, soporta contenido HDR10+ y reproduce colores con profundidad de 10 bits.

La tasa de refresco de 120 Hz proporciona fluidez en el desplazamiento y las animaciones, mientras que los biseles simétricos ultradelgados de 1,6 milímetros maximizan el área útil de visualización.

Entre las funciones prácticas destacan Splash Touch y Modo Guantes, que mantienen la respuesta táctil incluso con las manos mojadas o al usar guantes.

Para el confort visual durante sesiones prolongadas, la pantalla incorpora atenuación PWM de alta frecuencia (3840 Hz) que reduce la fatiga ocular, junto con un ajuste automático de temperatura de color que se adapta a las condiciones de iluminación ambiental.

Más allá de los datos técnicos, la experiencia de uso resulta fluida en navegación y multimedia, con un buen comportamiento bajo la luz solar directa.

Sistema fotográfico versátil con inteligencia artificial integrada

El apartado fotográfico constituye uno de los ejes centrales del Reno 14 5G.

Oppo Reno14 / Susana C. Gómez

Su sistema de cuatro cámaras incluye un sensor principal de 50 megapíxeles (IMX882, 1/1,95") con estabilización óptica de imagen, un ultra gran angular de 8 megapíxeles con ángulo de visión de 116 grados, un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico 3,5x equivalente a 80 mm, y una cámara frontal también de 50 megapíxeles con autoenfoque.

Para mejorar el rendimiento en situaciones de poca luz, Oppo ha desarrollado un innovador sistema de triple flash que incluye una unidad dedicada específicamente al teleobjetivo.

Según la compañía, este sistema proporciona una iluminación diez veces más intensa que la generación anterior, con cobertura eficaz incluso al utilizar el zoom.

En la práctica, las imágenes muestran buen nivel de detalle y colores naturales, con un rendimiento especialmente sólido en retratos y escenas nocturnas.

La función Livephoto Pro permite capturar imágenes dinámicas que combinan un clip de vídeo de tres segundos con una fotografía fija.

Esta tecnología ha evolucionado para ofrecer vídeo 2K mejorado, selección de cuadros como portada con efecto ProXDR, flash siempre activo para retratos dinámicos y compatibilidad total con Instagram y Tik Tok.

La herramienta Livelog facilita además la creación de microvlogs sin necesidad de edición posterior.

El Editor Avanzado de IA 2.0 integra múltiples herramientas profesionales: AI Recompose recorta y ajusta imágenes automáticamente, AI Perfect Shot corrige expresiones faciales no deseadas, AI Style Transfer aplica estilos artísticos, AI Eraser elimina objetos o personas, AI Reflection Remover borra reflejos no deseados, y AI Unblur recupera nitidez en fotografías movidas.

Oppo Reno14 / Susana C. Gómez

En el apartado de vídeo, el dispositivo graba en 4K HDR (HLG) tanto con la cámara principal como con el teleobjetivo, incorpora supresión avanzada de ruido de voz optimizada para conciertos y entornos ruidosos, y ofrece AI Vlog Voice Enhancer para la cámara frontal.

Como característica diferencial, incluye un Modo Fotografía Subacuática que permite capturar imágenes hasta 2 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos.

Inteligencia artificial para productividad y ocio

La integración de inteligencia artificial atraviesa todas las capas del dispositivo. Desde la experiencia de cámara hasta el motor de juegos AI HyperBoost 2.0, que estabiliza los fotogramas y ajusta el consumo, el Reno 14 busca optimizar automáticamente cada uso.

El Reno 14 incorpora un completo ecosistema de funciones basadas en inteligencia artificial orientadas a mejorar la productividad diaria.

O+ Connect facilita la transferencia fluida de archivos y Livephotos entre dispositivos Android e iOS, eliminando las tradicionales barreras entre ecosistemas.

AI Mind Space permite guardar artículos, fotos o conversaciones deslizando tres dedos sobre la pantalla, ofreciendo posteriormente búsqueda unificada y detección automática de eventos para el calendario.

AI Call Assistant proporciona transcripciones y resúmenes en tiempo real durante las llamadas, además de traducción simultánea entre idiomas.

La herramienta AI VoiceScribe ofrece traducción, subtítulos y resúmenes automáticos para reuniones y vídeos, mientras que AI Translate funciona como una aplicación dedicada para traducción mediante cámara, voz y pantalla dividida.

La integración con Google Gemini permite gestionar notas, calendario y reloj mediante comandos de voz, y Rodea para buscar facilita buscar cualquier elemento en pantalla dibujando un círculo, incluyendo identificación de canciones tarareadas o cantadas.

El conjunto refleja un esfuerzo de Oppo por integrar la IA de manera práctica, más allá de un reclamo comercial. En el día a día, estas herramientas pueden ahorrar tiempo y facilitar la organización personal y profesional.

El dispositivo ejecuta ColorOS 15 con el motor Trinity Engine y Luminous Rendering Engine para animaciones fluidas, con el compromiso de Oppo de proporcionar cinco años de actualizaciones importantes del sistema operativo.

Rendimiento equilibrado y autonomía destacada

El procesador MediaTek Dimensity 8350 fabricado en proceso de 4 nanómetros incorpora ocho núcleos con frecuencias de hasta 3,35 GHz, ofreciendo según Oppo un 20% más de rendimiento multinúcleo y un 30% menos de consumo energético respecto a la generación anterior.

La GPU Mali-G615 mejora el rendimiento gráfico en un 60% con un 55% menos de consumo, mientras que la NPU 780 con motor generativo de IA triplica la potencia de procesamiento de inteligencia artificial.

Para los usuarios, esto se traduce en fluidez al manejar aplicaciones pesadas o juegos exigentes, reforzada por el sistema de refrigeración interna que mantiene las temperaturas bajo control.

La batería de 6.000 mAh se combina con carga rápida 80 W SuperVooc que completa la carga en 48 minutos. Según las especificaciones oficiales, diez minutos de carga proporcionan 10 horas de juego, 12,8 horas de llamadas o 13,1 horas de reproducción musical.

El sistema de refrigeración Nano Dual-Drive combina una cámara de vapor ultrafina con grafito de grado aeroespacial para una disipación térmica eficiente. AI HyperBoost 2.0 actúa como motor de programación de juegos con control de temperatura y estabilización de fotogramas, incluyendo AI Frame Booster y AI Adaptive Temperature Control.

Oppo Reno14 / Susana C. Gómez

Para los aficionados al gaming, el dispositivo incorpora AI Game Highlights para grabar clips de 15 o 30 segundos y Livephotos automáticamente, Footstep Sound Boost optimizado para juegos de disparos, y Silent Launch que evita interrupciones durante las partidas.

AI LinkBoost 3.0 prioriza los datos críticos y mejora la conexión hasta un 31% en comparación con smartphones anteriores.

En resumen: un smartphone equilibrado para usuarios exigentes

El Oppo Reno 14 es un smartphone que combina un diseño ultradelgado y resistente con un apartado fotográfico versátil, una batería de gran capacidad y un ecosistema maduro de herramientas de inteligencia artificial que aportan valor real a la experiencia de uso.

Ofrece un equilibrio notable para quienes buscan un terminal fiable, atractivo y preparado tanto para la creación de contenidos como para la productividad diaria y se posiciona como una propuesta sólida dentro del competitivo segmento de gama media-alta.

El diseño Iridescent Mermaid conseguirá atraer a usuarios que priorizan la estética, mientras que la construcción premium y las certificaciones de resistencia garantizan durabilidad a largo plazo.

El sistema fotográfico con teleobjetivo periscópico, triple flash y funciones avanzadas de IA sitúa al dispositivo en una posición competitiva frente a rivales establecidos, especialmente para usuarios que valoran la creatividad fotográfica en redes sociales.

La autonomía de dos días y la carga rápida de 80 W abordan una de las principales preocupaciones de los usuarios actuales, mientras que las herramientas de productividad con IA pueden resultar especialmente atractivas para profesionales que buscan optimizar su flujo de trabajo diario.

Con estas prestaciones, el Oppo Reno 14 5G busca consolidar la posición de la serie Reno como una de las propuestas más completas de su categoría, dirigiéndose a usuarios que demandan un smartphone capaz de adaptarse tanto al entretenimiento como a la productividad profesional, sin renunciar al diseño ni a la innovación tecnológica.