Amazon ofrecerá 1.000 millones en descuentos en su servicio en la nube al Gobierno de EEUU

El Gobierno de Estados Unidos ha firmado un acuerdo con Amazon Web Services (AWS) que contempla hasta 1.000 millones de dólares en créditos para agencias federales con el fin de acelerar la transformación digital de la administración pública.

La alianza, anunciada por la Administración de Servicios Generales (GSA), estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 y busca, según Washington, impulsar el liderazgo estadounidense en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA).

El acuerdo se enmarca en el programa OneGov, una iniciativa de la GSA destinada a consolidar y simplificar la adquisición de soluciones tecnológicas en toda la estructura federal.

Este nuevo convenio con AWS permitirá a las agencias gubernamentales acceder a descuentos en servicios de computación en la nube, créditos para modernizar infraestructuras tecnológicas obsoletas y programas de formación y certificación profesional para su personal técnico.

Además, incluye un modelo de contratación directa diseñado para reducir los tiempos y costos administrativos.

El plan de Trump

Según explicó el administrador interino de la GSA, Michael Rigas, este paso responde a una estrategia más amplia del Gobierno del presidente Donald Trump, centrada en la modernización del aparato estatal y la eficiencia fiscal.

“El Gobierno está modernizando rápidamente sistemas obsoletos, simplificando procesos y generando importantes ahorros al contribuyente mediante adquisiciones centralizadas”, aseguró Rigas.

“Este nuevo acuerdo con AWS permite a las agencias mejorar la entrega de servicios críticos y adoptar tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial, de manera más ágil y rentable”.

Por su parte, el director ejecutivo de AWS, Matt Garman, calificó el acuerdo como un “hito significativo en la transformación digital del sector público”.

A su juicio, la adopción de tecnologías avanzadas como la IA y el aprendizaje automático permitirá no solo una mejora operativa inmediata, sino también sentar las bases de “un gobierno más seguro, eficiente e innovador para las próximas décadas”.

Un proveedor clave

AWS es uno de los proveedores de servicios en la nube más importantes del mundo y ya colabora con más de 11.000 organismos gubernamentales a nivel global.

Con esta nueva alianza, la empresa aportará no solo servicios tecnológicos, sino también asesoramiento especializado y acceso a su programa de migración a la nube, lo que permitirá a las agencias estadounidenses dejar atrás sistemas tradicionales de infraestructura local en favor de soluciones más escalables, flexibles y seguras.

Las dimensiones estratégicas del acuerdo

Además del impacto económico, el acuerdo tiene una dimensión estratégica: en un contexto global marcado por la carrera tecnológica entre grandes potencias, Washington refuerza su apuesta por consolidarse como líder mundial en inteligencia artificial y transformación digital del Estado.

La alianza con AWS no solo facilita el acceso a herramientas avanzadas, sino que también contribuye, aseguran sus responsables, a establecer estándares de uso seguro, ético y eficiente de estas tecnologías en la administración pública.

Alianzas con los gigantes de la IA

Este anuncio llega en un momento de fuerte impulso para la inteligencia artificial en el ámbito federal.

La GSA está ampliando su catálogo de compras para incluir modelos de IA desarrollados por empresas como OpenAI, Google y Anthropic. Estas herramientas están ahora disponibles para su contratación directa por parte de las agencias, bajo condiciones previamente negociadas que cumplen con la normativa federal.

OpenAI, por ejemplo, ha ofrecido su servicio empresarial de ChatGPT a las agencias federales a un precio simbólico de un dólar durante un año, con el objetivo de facilitar su adopción inicial.

Anthropic, por su parte, anunció que su modelo Claude ya está disponible a través del sistema de adquisiciones de la GSA, con precios ajustados y soporte específico para entornos gubernamentales.

Según los expertos, estos acuerdos podrían marcar el comienzo de una nueva era en la relación entre el sector público y las grandes tecnológicas, en la que la colaboración se enfocará tanto en la mejora de servicios como (o al menos deberían también incluise estos aspectos) en la seguridad digital, la soberanía tecnológica y la transparencia en el uso de la IA.