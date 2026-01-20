Alerta por una tormenta solar que puede afectar a la Tierra

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha emitido una alerta por una tormenta de radiación solar que estaría causada por una llamarada solar y podría provocar anomalías en los sistemas GPS y en otras tecnologías terrestres.

El organismo, con sede en Miami, avisa en un comunicado que la tormenta solar alcanzó a las 03:23 hora local (09:23 en España) el nivel S4 (severa), el segundo mayor nivel de alerta establecido por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, desde el S1 (menor) hasta el S5 (extrema).

No obstante, redujo la alerta a "moderada" en su último boletín, publicado a las 10:30 hora local (16:30 en España).

Una tormenta de radiación severa (S4) es un evento poco frecuente y supera la intensidad registrada durante las tormentas espaciales de octubre de 2003, conocidas como Halloween, explica en su web.

Tormenta geomagnética

Además, emitió una alerta por una tormenta geomagnética de nivel G4, la segunda mayor gravedad de esta escala. El NOAA prevé para las próximas horas que el nivel sea G3 (fuerte), con estas posibles consecuencias:

Sistemas eléctricos: puede ser necesario realizar correcciones de voltaje, se pueden activar falsas alarmas en algunos dispositivos de protección.

puede ser necesario realizar correcciones de voltaje, se pueden activar falsas alarmas en algunos dispositivos de protección. Operaciones de naves espaciales : puede producirse carga superficial en los componentes de los satélites, aumentar la resistencia aerodinámica en los satélites de órbita terrestre baja y ser necesarias correcciones para problemas de orientación.

: puede producirse carga superficial en los componentes de los satélites, aumentar la resistencia aerodinámica en los satélites de órbita terrestre baja y ser necesarias correcciones para problemas de orientación. Otros sistemas: pueden producirse problemas intermitentes de navegación por satélite y navegación por radio de baja frecuencia, la radio HF puede ser intermitente.

Qué es una tormenta solar

Una tormenta solar ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra.

Su frecuencia depende del ciclo solar, que atravesó recientemente su pico de actividad. La NOAA emitió alertas por tormentas similares en noviembre y en diciembre.

Las tormentas geomagnéticas implican una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el Sol, y pueden afectar, al tratarse de material electromagnético, principalmente a tecnologías e infraestructuras básicas, desde sistemas GPS a la generación de interferencias y cortes en sistemas de radio de alta frecuencia o en los empleados para la aviación.

Efectos de una tormenta solar

Aunque no tienen efecto aparente en la salud humana, también pueden llegar a afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan en torno al planeta y en casos extremos dañar transformadores en redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

Posibles efectos de una tormenta de radiación solar:

Mayor riesgo de exposición a la radiación para los astronautas y los vuelos en rutas polares.

y los vuelos en rutas polares. Mayor riesgo para los satélites , especialmente los que se encuentran en órbita geoestacionaria, y los sistemas de lanzamiento espacial.

, especialmente los que se encuentran en órbita geoestacionaria, y los sistemas de lanzamiento espacial. Pérdida de las comunicaciones de alta frecuencia más allá del horizonte en las regiones polares.

NOOA indica que se ha notificado a las aerolíneas, la FAA, la NASA, la FEMA, la NERC y otras instituciones para que estén preparadas a medida que evolucionen las condiciones.

Auroras boreales

En el apartado más amable, las tormentas solares también permiten ver auroras boreales en latitudes poco habituales, más lejanas de los polos.

En este caso, las mayores probabilidades para poder observar las auroras boreales afectan principalmente al sur de Canadá y al norte de Estados Unidos.