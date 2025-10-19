Numerosas actividades recuerdan el desbordamiento del Iro

Sesenta años después de que el río Iro se desbordara y tiñera de barro las calles de Chiclana, la ciudad volvió a encontrarse con su memoria. Lo hizo y aún lo hace a lo largo de este mes de octubre, gracias a un programa de actividades que combina a la perfección historia, arte, música y emoción bajo el título ‘El Río de la Memoria: 60 años después. Una mirada al pasado para construir el futuro’. Durante estos días, diferentes generaciones de vecinos han tenido la oportunidad de reunirse para rendir homenaje a aquel episodio que ha marcado la identidad de esta ciudad.

El ciclo conmemorativo arrancó el 1 de octubre, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, con la presentación del libro ‘Sendero itinerario peatonal y ciclista entre San Fernando y Chiclana’, obra de Indalecio de la Lastra Valdor. Posteriormente, el 7 de octubre, se inauguró en el Museo de Chiclana, la exposición ‘60 años después. A vueltas con la riada de Chiclana’, que puede visitarse hasta el 30 de noviembre. La muestra reúne fotografías inéditas, objetos recuperados, testimonios escritos y material audiovisual que documentaban aquellos días de octubre de 1965 en los que la lluvia y el desbordamiento del Iro cambiaron para siempre la vida de cientos de familias. Quienes cruzaron las salas de la Casa Briones sintieron una mezcla de asombro y respeto ante las imágenes de las calles anegadas y vecinos intentando salir adelante entre el lodo.

Especialmente emotivo resultó el 15 de octubre. La jornada se inició con unas palabras del alcalde, José María Román, para dar paso a unas imágenes inéditas en 8 milímetros, propiedad de José Ramón Dávila, sobre cómo quedó Chiclana tras el suceso. Más tarde, tuvo lugar un sentido reconocimiento a Manuel Aragón, de ‘Calzados Eloy’, comercio que sufrió la fuerza del agua y que hoy sigue abierto en la calle La Plaza, ejemplo de una generación que supo levantarse tras el desastre y reconstruir, paso a paso, una ciudad herida.

En este homenaje no pudo faltar el grupo carnavalesco “Pazocalle”, con sus cuplés dedicados a las tablas de Eloy. El acto finalizó con la visualización de una nueva versión del documental ‘Si llega a ser de noche’, de Juan Antonio Guerrero, quien recibió una placa por este trabajo.

Dos días después, el Espacio Arqueológico Nueva Gadeira inauguró la exposición ‘Cuando el Iro volvió a sentirse fenicio. 60 años de la Riada’, que permanecerá abierta hasta el 21 de octubre y donde el relato del desastre conecta con el pasado más remoto de Chiclana. Y se espera con gran entusiasmo el concierto homenaje de la Unidad de Música del Tercio Sur de la Armada, que se desarrollará en el Teatro Moderno el próximo 21 de octubre.

Dirigida por Ignacio Borrego, esta banda interpretará un ambicioso programa compuesto por las piezas ‘Defilando’ (marcha militar), ‘Obertura Festiva’, ‘Puente Areas’ (pasodoble), ‘Chess’ (musical), ‘Forja de Almas’ (marcha-pasodoble), ‘Danse Bacchanale’ (danza), ‘La conga del fuego nuevo’ (ballet), ‘El Padrino’ (B.S.O.) y acabarán con ‘Chiclanera’ (pasodoble).

Apenas un día después, el 22 de octubre, la Casa de la Cultura será escenario de la apertura oficial de ‘Yo recuerdo aquel río…’ una exposición organizada por la Asociación Filatélica ODA. Abierta hasta el 30 de octubre, recoge dibujos, relatos y fotografías cedidas por vecinos que han querido compartir su propia memoria del desastre. También incluye una muestra filatélica sobre la gran riada de Valencia, que tuvo lugar el 14 de octubre de 1957, y una de coleccionismo, con revistas, etiquetas y periódicos, entre otros elementos, todos ellos relacionados con la riada.

En definitiva, el Ayuntamiento de Chiclana, con la colaboración de diversas entidades, se ha volcado con la organización de toda una completa programación de actos que se sucedieron y se suceden con un denominador común: mantener viva la memoria de aquel 19 de octubre de 1965.