¡Feliz aniversario, Fino Quinta!

Cada Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino de El Puerto de Santa María resulta muy especial para la firma Osborne, pero esta edición lo es más si cabe, ya que celebra el 150 aniversario de su Fino Quinta, una marca icónica de la compañía, muy vinculada a esta ciudad y su historia.

“En estos años la marca ha evolucionado, pero manteniendo su esencia, y sin faltar a su cita con la Feria de El Puerto”, afirmó al respecto la vicepresidenta del grupo, Sofía Osborne Coloma, en la presentación del cartel de esta fiesta celebrada en la Bodega de Mora de Osborne.

Sofía Osborne relató la historia de cómo se creó este vino en septiembre de 1873, a raíz de una carta remitida desde Francia por Juan Nicolás Osborne, diplomático de profesión, a su hermano Tomás, que estaba en El Puerto: “Mi querido Tomás, Tengo el encargo de otro barrilito, como el que fue a parar a Lavello, a saber, una octava de fino “quinta” […]. Para el pago de este como del anterior, hemos convenido que me remitirá a mí el dinero y yo avisaré a la casa para que así quede todo regularizado. Suyo afectísimo hermano. Juan N. Osborne”.

Por otro lado, y por decimoquinta vez, para celebrar esta fiesta, la firma bodeguera ha encargado un diseño exclusivo de Fino Quinta.

En esta ocasión, la botella en formato 375 mililitros es un diseño del artista Daniel Diosdado, un Ilustrador versátil que derrocha creatividad. Ha trabajado para The New Yorker, The Washington Post, The Wall Street Journal, Time, Forbes y El País, entre otros. Además, acaba de ganar el premio nacional de la Asociación de Ilustradores de Madrid (APIM).

La empresa destaca que en su ilustración Daniel Diosdado ha reflejado fantásticamente los colores cálidos del sur, el sol de Andalucía, los viñedos del marco de Jerez, el mapa con el recorrido de la carta Dieppe-El Puerto de Santa María, la misiva de los hermanos, un barco con botas de “fino de la quinta criadera” -de ahí el origen de su nombre-, para su envío al cliente indicado por Juan Nicolas, y un brindis con dos copas de este vino.

Sin duda, apunta la compañía, “una ilustración magnífica que nos evoca nuestra historia y nuestra tierra, en una fusión perfecta de tradición y vanguardia”.

No hay que olvidar que, en 2022, con motivo del 250 Aniversario de la casa, Fino Quinta quiso homenajear a personalidades de la historia de El Puerto, como Thomas Osborne, Rafael Alberti, Joaquín del Betis o Fernán Caballero, que quedaron perfectamente plasmadas en su edición limitada.

Este año, el protagonista es el diseño de Daniel Diosdado, que muchos ya han disfrutado en una preferia, en la que Osborne ha realizado un enorme despliegue decorativo, otros, seguro, lo harán en breve. ¡Feliz 150 cumpleaños, Fino Quinta!