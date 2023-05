“El campo y la huerta de Conil existen por Las Virtudes”

–Afronta una nueva Feria con su tradicional Exposición de Frutas, Verduras y Hortalizas y el reconocimiento a una persona o institución, a quien se le otorga su peso en productos de la huerta de Conil. ¿Quién será homenajeado este año?

–En esta edición, será Antonio Sanz Cabello, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, por su vinculación con los hortelanos de Conil y de nuestra cooperativa. Tenemos un contacto permanente con él y siempre se ha mostrado predispuesto a colaborar con nosotros en la búsqueda de soluciones que estén en su mano.

–¿Qué beneficios aporta a los agricultores un sistema cooperativista?

–El campo y la huerta de Conil y sus alrededores existen porque existe Las Virtudes. El camino no ha sido fácil. Ha sido una lucha constante contra los intereses inmobiliarios, entre otros. Sin la cooperativa, este rincón tan lindo de la provincia de Cádiz sería otra cosa bien distinta.

–¿Qué papel juegan los jóvenes en el sector agrícola de la zona?

–La plantilla de agricultores es la más joven de la provincia de Cádiz. Esta juventud es un patrimonio que se debe mantener y esto solo se consigue ofreciéndole bienestar. El futuro de muchos de ellos depende de este sector y hay que tratarlos como oro en paño.

–El ramo de verduras y hortalizas atraviesa un momento muy difícil, debido a la Guerra de Ucrania y la sequía, ¿qué reflexión hace?

–El sector está mal. La Guerra de Ucrania ha sido un elemento importante, pero no ha sido el único. Antes de que comenzará el conflicto, en marzo de 2021, uno de los portacontenedores más grandes del mundo se quedó atascado en el Canal de Suez durante seis días, ya en ese momento se predijo todo lo que está ocurriendo ahora. Luego hemos tenido la desgracia de la guerra, pero el origen de todo lo que estamos sufriendo está en ese suceso.

–¿Y la sequía?

–La sequía es otro problema. No tiene nada que ver con la subida de abonos, fitosanitarios, materias primas, plásticos, cartones, electricidad, repuestos, etcétera. La sequía, incluso, ha servido para que baje el precio de algunas materias primas, como los plásticos y envases. No obstante, es un problema tremendo, en especial para los ganaderos. Los agricultores perdimos los cereales una vez, pero ellos todos los días pierden el alma, porque no pueden alimentar a su ganado debido a unos precios disparatados.

–¿Cómo ha sido la campaña de este año?

–Ahí vamos. Estamos bastantes curtidos y acostumbrados a sequías, lluvias, levanteras, heladas, en definitiva, a que se vaya la cosecha al garete, y aquí seguimos, al pie del cañón. En este sentido, me gustaría apuntar que hace poco más de dos años, durante la pandemia, nos trataban como héroes, porque en ningún lineal faltaron verdura fresca, leche y carne. Ahora nos tratan como villanos. Entonces fuimos solidarios con la sociedad, trabajamos por el país y luego caímos en el olvido. Es verdad que se han tomado algunas medidas, pero no son de carácter estructural. La electricidad sigue por las nubes y no ha habido una reducción de los módulos de la fiscalidad. En resumen, no se ha actuado ni intervenido para que sigamos en el campo.

–Entiendo que echa de menos ayudas para el sector.

–Es que todo ha subido un disparate. El precio de las materias primas se ha multiplicado por tres, se ha subido el salario mínimo interprofesional, hemos tenido que soportar recibos de luz de 30.000 euros al mes, cuando antes ascendían a 3.000 euros, etcétera. Es verdad que las deducciones de Hacienda son bienvenidas, pero son medidas coyunturales y deberían ser permanentes.

Hemos intentado ayudar enviando diversas propuestas para la deducción de los módulos fiscales al ministro de Agricultura, Luis Planas, sin obtener respuesta.

–¿Hay solución a corto plazo?

–Hay solución: que nos traten como personas y no como villanos, vean al sector con realidad y no olviden que es el que mantiene al país.

–¿Cómo afecta la burocracia, tanto papeleo, a los agricultores?

–La última decisión del Ministerio de Agricultura ha sido que tengamos un cuaderno digital y en él anotemos las veces que regamos, fumigamos, que entramos en invernadero, el producto que usamos... Para ello, necesitamos un asesor fiscal y un secretario que tome nota de todo. Luis Planas o no sabe o le gusta la duplicidad, porque este año su ministerio puso en marcha el programa RETO, que recoge similares competencias, por lo que sería doble trabajo. Y es que quieren transformarnos en oficinistas.