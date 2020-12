“Espero que la construcción recobre el papel que tiene en este país”

Los profesionales de la Arquitectura Técnica son expertos en edificación. Desarrollan funciones como la dirección de ejecución de obras, proyecto y dirección de obras y de ejecución o proyectos parciales, seguridad y salud en obras, control de calidad, licencias y aperturas, project management, laboratorios de calidad, administración, docencia, etc. De todo ello habla el presidente del COAAT, José Arcos.

–Con la pandemia sanitaria habrán tenido que adaptar las actividades.

–Bueno, como todos, hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación. Es cierto que nuestra actividad no ha parado prácticamente, ya que el sector de la construcción no se ha visto obligado a parar su actividad más que los pocos días del permiso retribuido antes de semana santa. Por el tipo de actividad que ofrecemos, orientada a servicios a profesionales con un alto nivel de digitalización, pudimos gestionar la situación en la modalidad de teletrabajo, utilizando nuestro portal de servicios telemáticos, teléfono, web y correo, con toda la plantilla al cien por cien. Ofrecimos más de 60 cursos en la modalidad de videoconferencia, totalmente gratuitos para nuestros colegiados, para intentar aprovechar el tiempo que teníamos que estar en casa de forma que nuestros profesionales alcancen la mayor actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos. Si bien es una situación extraña creo hemos podido salvar la situación con un gran esfuerzo por parte del personal, comprensión y empatía de nuestros colegiados además de un esfuerzo económico por nuestra parte al mantener la actividad ya que, al no tener que cerrar obligatoriamente, y por tanto fuera de cualquier ayuda.

En la primera ola se consideró actividad sin cierre obligatorio, sin ayudas

Sin embargo hemos sufrido una importante merma de ingresos por la paralización económica general, especialmente durante el periodo da alarma. A pesar de ello en cuanto pudimos en mayo, volvimos a nuestra actividad presencial pues entendemos que lo servicios telefónicos, electrónicos son desde luego un soporte imprescindible, pero no debe ser el único sino complementario, máxime con una estructura de servicios como la nuestra, de gran cercanía a colegiados y ciudadanos con 3 sedes, Cádiz Campo de Gibraltar y Ceuta.

–¿Hay muchas restricciones sanitarias, les afecta alguna en concreto al sector?

–Nuestros profesionales tenían que ir a trabajar, protegerse y a la vez exigir medidas de seguridad por parte de los trabajadores en las obras, en una situación de cierto desamparo ante la ausencia de directrices claras. Tenemos que tener en cuenta que la construcción es un trabajo de gran esfuerzo físico en que es frecuente que se deban unir brazos de varios además de desarrollarse en un entorno que se va transformando, continuamente cambiante. Por un lado, nos encontrábamos con las directrices de las autoridades sanitarias, con sus vaivenes, y por otra los criterios que impartió la autoridad laboral sobre lo que debe considerarse un riesgo grave e inminente y como limitaba ello a sus funciones. A su vez la dificultad de realizar determinadas tareas siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, con pérdidas importantes en tiempo y dinero por la forma de ejecutar los trabajos, en fin, todo es muy complicado.

En las reformas continúa el error de no contratar desde el inicio a un profesional

–¿Hay más demanda de aparejadores para obra nueva o para reformas?

–En nueva construcción la promoción es ejercida por empresas muy profesionalizadas de forma que el servicio de los profesionales de la Arquitectura Técnica un servicio muy reconocido. Cualquier empresa, administración, relacionada con el sector de la edificación o incluso particulares que conozcan la realidad de una obra, valora y cuenta con los profesionales de la arquitectura técnica. Es cierto que a la hora de iniciar una reforma, a nivel de promotor no profesional, vemos como la gente vuelve a caer una y otra vez en el mismo error, sin contratar al inicio de la obra a un profesional que le asesore y vele por sus intereses, teniendo al final que hacer las mismas obras de nuevo, atrasos en las mismas, adicionales imprevistos a precios abusivos, pagos adelantados que se pierden, vamos un desastre. Hay algunos casos como algunas comunidades de vecinos que desde mi punto de vista es absolutamente incomprensible, como piden presupuestos a empresas sin saber si lo que están pidiendo es lo que necesitan y sin comparar peras con peras, haciendo obras de nuevo porque lo anterior es una auténtica chapuza, malgastando su dinero.

Con las nuevas medidas anticovid es razonable buscar asesoramiento

–¿Cómo ve el futuro laboral en los próximos meses?

–Espero que el sector de la construcción recobre el papel que realmente tiene en este país. Reivindicamos a nuestros gobernantes que la construcción debe ser locomotora de la recuperación económica del país por lo que para evitar el desplome de la actividad es necesario impulsar, a través de la colaboración público-privada, la renovación inmobiliaria que dé respuesta a las necesidades de rehabilitación y renovación urbana y acceso a la vivienda. Hay que considerar que este sector construcción es el segundo mayor generador de empleo en España gracias a su variada estructura empresarial de forma que sin el apoyo necesario, se pueden perder hasta medio millón de puestos de trabajo, pero con políticas adecuadas se crearían unos 400.000 empleos.

–¿Por qué es importante la labor de un aparejador?

–Intentaría resumírsela en 3 palabras: calidad, seguridad y economía, aunque son muchas más. Si vas a actuar en edificación y te preocupa cualquiera de ellas, necesitas que alguien debes contactar con un aparejador o arquitecto técnico. Ahora, con las nuevas medidas anticovid, a instalar en las viviendas y locales es desde luego más que razonable buscar su asesoramiento.