Ola de violencia machista: Muere tras 3 días en la UCI por una brutal paliza por parte su pareja en Valencia

Una mujer de 50 años ha muerto en la UCI del hospital de la Fe de Valencia tres días después de ingresar por la agresión que sufrió a manos de su pareja en Catarroja, localidad a 12 km de Valencia, que no llega a 28.000 habiantes, quien fue detenido y quedó en libertad con medidas cautelares, según informaron fuentes de la Guardia Civil. Tras la agresión, que se produjo la madrugada del viernes al sábado pasado en un domicilio de la citada población, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario y la policía judicial de Alfafar, que se hizo cargo a de la investigación. La brutal paliza se produjo tras una fuerte discusión que escucharon los vecinos, tal y como adelanta el periódico Las Provincias, pero el hombre llamó a los servicios de emergencias a las 10:00 de la mañana del día siguiente informando de que se "había encontrado a la mujer inconsciente", alegando una "caída".

Fuentes sanitarias descartaron "la caída accidental"

El detenido pasó este martes a disposición del juzgado, que decretó su libertad con medidas cautelares, mientras que horas después de la decisión judicial la mujer murió en el hospital a causa de las heridas sufridas, según las mismas fuentes. La víctima, de 50 años, presentaba fuertes golpes en todo cuerpo y principalmente en la cabeza, que llevaron a los médicos a destacar la posibilidad de que hubieran sido producidas de forma accidental, de modo que se puso en conocmiento del cuerpo de Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Diciembre ha comenzado con un nuevo golpe con cuatro asesinatos machistas en Alicante, Toledo y Sevilla; además del caso de L’Hospitalet en Barcelona en la mañana de ayer 9 de diciembre. La violencia no entiende de calendarios ni de festividades; de hecho es una estadística que se confirma que durante épocas festivas, aumenta. Van 46 asesinadas por violencia machista en 2025.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.