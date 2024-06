El violador de Igualada niega los hechos y no se reconoce en las cámaras de seguridad

El acusado de la violación de una joven de 16 años al salir de una discoteca de Igualada (Barcelona) la noche del 1 de noviembre de 2021 ha negado los hechos y ha asegurado que no se reconoce en las grabaciones de las 155 cámaras de seguridad que estudiaron los Mossos d'Esquadra para identificarle.

Así lo ha explicado durante la cuarta sesión del juicio ante la sección 10 de la Audiencia de Barcelona -sólo ha respondido a preguntas de su abogado-, y ha asegurado que cuando se enteró de la acusación "la noticia fue muy grande".

Ha relatado que esa noche salió de fiesta con unos amigos y bebió "bastante" y tomó drogas, pero ha negado recordar el rato que estuvo con ellos.

"Discutí, no me acuerdo muy bien por qué con un amigo. Seguí bebiendo. Estaba bastante mal, no podía ni caminar", ha asegurado, y ha explicado que se quedó dormido en un banco y que al despertar buscó la dirección de su casa en Google Maps porque no sabía dónde estaba.

Al ser preguntado por si en algún momento de la noche cometió los hechos, lo ha negado rotundamente: "No".

La chaqueta de la víctima

También se ha referido a la chaqueta en la que los agentes de los Mossos d'Esquadra hallaron ADN de la víctima: "El día que salí de fiesta me la encontré porque la mía la perdí".

El acusado ha manifestado que tenía "varios problemas con amigos y familiares", motivo por el que empezó a beber sin control y a consumir drogas, aunque nunca se ha sometido a ningún tratamiento para remediarlo.

Residencia española

También ha explicado que vive en España desde pequeño y que antes de entrar en la cárcel tenía un trabajo fijo, y ha negado tener ningún vínculo con su país de origen, ya que su hermana y su madre también viven aquí.

Al ser preguntado por si, en caso de que hubiera sentencia condenatoria, estaría de acuerdo con la expulsión a su país o preferiría quedarse en territorio español, ha respondido que "preferiría cumplir la pena en España".

El acusado, que en ese momento tenía 21 años, afronta una petición de 45 años de prisión por los presuntos delitos de asesinato y agresión sexual; y tiene antecedentes por agredir sexualmente de su hermana pequeña y dos exparejas.