"Aquí en Valencia la Lotería de Navidad está agotada, debería tocar el Gordo"

Las administraciones de lotería en poblaciones valencianas afectadas por la dana del 29 de octubre, que azotó especialmente la provincia de Valencia, han experimentado un aumento en la venta de décimos para el sorteo extraordinario de Navidad 2024. "Aquí debería tocar el Gordo", dicen los vecinos. En declaraciones a Europa Press TV, una trabajadora de la única Administración de lotería ubicada en Picanya Ana Alemany subraya que "son tantos pueblos afectados que aquí debería tocar el Gordo, pero no importa cuál porque hay muchos más en situaciones difíciles". "Al final la ilusión es lo que no se debe perder", ha agregado.

En este punto de venta céntrico, situado frente al Ayuntamiento de Picanya, también han recibido a clientes de Paiporta, localidad vecina. "Como allí las administraciones permanecen cerradas, porque están más afectadas, al final han comprado lotería aquí, por rebote", ha aclarado.

Por ello, Alemany ha destacado que las ventas "han ido a tope" y que "la lotería está agotada, algo que nunca ha sucedido". "Hemos tenido que pedir más décimos", ha ensalzado. A los que han comprado habitantes de poblaciones cercanas se han sumado peticiones de otras ciudades españolas y de los propios voluntarios y cuerpos de seguridad del Estado que se han desplazado a la zona cero. "Agentes de la UME o de la Guardia Civil se llevan lotería a sus ciudades y eso duplica la demanda", ha precisado.

"Vamos funcionando caóticamente, pero no te puedes quejar porque daños personales no ha habido", ha señalado la lotera de Picanya, en cuyo establecimiento entró agua, pero no se llegó a lastimar documentación ni hubo daños mayores.

Alemany ha subrayado que las personas que acuden a su establecimiento a comprar décimos "buscan esperanza y animarse de alguna manera". Según ha indicado, la terminación del 29 se ha disparado: "Se terminó en horas". Debido a las supersticiones, muchas personas preguntan por la terminación 29 --fecha de la riada--, que se ha convertido en la más buscada, o incluso la fecha concreta de la riada '29104'.

La terminación en 29, la más pedida

La gerente de la Administración de lotería en Sedaví, Sonia Boix, también ha destacado que los décimos del 29 han triunfado: "Lo piden mucho pero solo tenía dos números y se agotaron enseguida". En este sentido, ha expuesto que "tampoco sale por máquinas, está agotado".

"Tengo ganas de, por lo menos, dar un premio, porque se ha vendido tanta que yo creo que vamos a dar uno", ha sostenido la gerente en Sedaví, quien reabrió el negocio hace tres semanas, después de limpiar el local junto a su marido y otras personas voluntarias que ofrecieron su ayuda.

"Cuando abrí la persiana y vi lo que había aquí dentro pensé que ya no continuaba con el negocio", subraya Boix al recordar el desastre ocasionado por las inundaciones del día 29 de octubre. Pero pudieron abrir el local y funcionar de nuevo. Ahora atienden peticiones nacionales. "Nos están pidiendo lotería de toda España. En Barcelona nos han ayudado mucho, pero también nos han pedido en Madrid, Andalucía, Cáceres o Canarias".

"Después de la desgracia, la verdad que ha ido bastante bien gracias a la gente, que nos ha ayudado mucho. Hemos hecho varios pedidos. Estamos todas las administraciones afectadas igual, todas estamos pidiendo lotería porque no nos queda nada. Y muy agradecidos a la gente por ayudarnos", ha manifestado.

Series premiadas de 1812

Según la Asociación Española de Administraciones de Lotería (Anapal), si se analizan las series premiadas desde 1812, las terminaciones de dos cifras más repetidas han sido la 85 -siete veces-, la 57 -seis veces- y las 64, 65, 75, 90 y 97 -cinco veces-. Aunque también existen terminaciones en las que nunca ha terminado el número del primer premio: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Por ciudades, cuatro han sido las más agraciadas por el primer premio, 'El Gordo de Navidad', que suma, 4.000.000 euros a la serie. Por orden, el primer premio ha caído en la capital de España 84 veces. Le sigue Barcelona, premiada en 44 ocasiones y, en menor proporción, Sevilla 19 veces y Bilbao y Valencia, hasta 16 y 15 ocasiones respectivamente. Completan el ranking, Zaragoza, ciudad en la que ha tocado el primer premio hasta en 13 ocasiones, y Cádiz, que ha sumado 13 ocasiones.