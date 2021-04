Una de las vacunas españolas contra el SARS-CoV-2 podría iniciar los ensayos clínicos antes del verano

Una de las tres vacunas contra el coronavirus que desde hace un año desarrolla el CSIC, basada en una variante de la que se utiliza para erradicar la viruela, podría comenzar sus ensayos clínicos antes del verano, ha anunciado este viernes a Efe el director del equipo científico, el virólogo Mariano Esteban.

La documentación ya ha sido presentada a la Agencia Española del Medicamento, la denominada fase preclínica "ha demostrado una protección del cien por cien en ratones frente a la SARS-CoV-2" e incluso ya está preparada una empresa para su producción (Biofabri, del Grupo Zendal).

"En España teníamos capital humano y tecnológico, una experiencia previa y personal suficientemente preparado, se sabía lo que había que hacer pero carecemos de infraestructuras para avanzar tan rápidamente como en otros países", ha explicado este virólogo que ha sido galardonado este viernes con el Premio Castilla y León 2020 de Investigación Científica y Técnica e Innovación.

Licenciado en Farmacia y en Ciencias Biológicas, y doctor en Microbiología, Mariano Esteban Rodríguez (Villalón de Campos, Valladolid, 1944) es miembro del comité científico asesor del Ministerio de Ciencia e Innovación para la SARS-CoV-2. Miembro de una familia de seis hermanos, ha pasado de ser uno de los seis hijos del farmacéutico de Villalón de Campos a presidir, desde 2012, la Real Academia Nacional de Farmacia.

Dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dirige el grupo de Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología, donde "llevamos investigando muchísimos años a través de una plataforma de producción de vacunas frente a enfermedades emergentes como el VIH, el ébola o la Hepatitis C", explica mientras se dirige a un centro para recibir la primera dosis contra la Covid-19.

Las polémicas sobre las vacunas

"No se cuál me van a poner, la que me toque", ha subrayado sin dar importancia a la polémica suscitada sobre el empleo de los viales distribuidos por AstraZeneca-Universidad de Oxford, debido a las reacciones que en forma de trombos han acusado, incluso con el resultado de muerte, algunas personas inoculadas con sus dosis.

Este investigador considera "totalmente asumibles" esos riesgos debido tanto a la situación de emergencia pandémica como al exiguo porcentaje de casos contrastados.

"El caso es que nos alarmamos demasiado por cosas pequeñas y no vemos lo grande que tenemos encima de las narices: las ventajas que es la parte más importante", ha reflexionado no sin recordar la "increíble" respuesta científica a la Covid en apenas un año, con investigaciones y vacunaciones "muy aceleradas".

La sociedad y los medios de comunicación demandan las vacunas "y aquí lo que hacemos es quejarnos por algo que queríamos: que si esto es un desastre, que si cometemos un error... cuando todos sabemos que se pueden dar efectos adversos porque pese a ser genéticamente iguales, tenemos factores biológicos diferentes" que pueden dar lugar a reacciones nocivas, incluso la muerte.

El sector público "lo ha demandado, la sociedad lo ha exigido y países como Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido dijeron: ¡vamos adelante!, pusieron capital público y empujaron a empresas a hacer lo mismo y a movilizar a otros sectores", ha proseguido.

El resultado es que en poco más de un año se ha puesto en marcha un proceso de vacunación "contra una enfermedad nueva, vamos a ver...", con desajustes y altibajos porque "no somos perfectos y con los demás países ocurre lo mismo", ha apostillado.

El objetivo de lograr el 70 por ciento de inoculados para resistir al virus, a partir de ese umbral, con la inmunidad de rebaño: "Israel creo que ya lo ha alcanzado", ha puesto como ejemplo este científico que, debido al cierre perimetral de Castilla y León, desconoce si podrá acudir o no a Valladolid a recoger, junto al resto de galardonados, los Premios Castilla y León el 23 de abril o en una fecha aledaña aún por confirmar.

En el caso de España, la vacuna en vías de desarrollo ha superado la fase preclínica (con animales) y se dispone a abordar, "antes del verano", cuando la Agencia Española del Medicamento lo autorice, la fase clínica, ya con personas y en tres fases evolutivas con una cifra muy reducida en su primer escalón, con "cientos de voluntarios" en el segundo y "miles" en el tercero en función de la eficacia demostrada.