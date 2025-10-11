Mejora la situación por los posibles desbordamientos en Los Alcázares y se desactiva a la UME

El jefe de Operación del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Región de Murcia ha desactivado la petición realizada de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Alcázares, ante la evolución favorable del temporal en la Región de Murcia.

De este modo, se anula la llegada de los efectivos de la UME al municipio de Los Alcázares, para realizar rescates, así como de los medios técnicos y material pesado para sus labores, como bombas, autobombas y material de achique.

El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha informado en su cuenta de la red X de esta circunstancia, y ha agradecido a los efectivos militares su colaboración y disposición a ayudar en las tareas de limpieza de Los Alcázares.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada esta mañana ante el riesgo de desbordamiento de las ramblas por las intensas lluvias caídas en la localidad murcinana durante la madrugada y que han causado importantes inundaciones en la población, sin daños personales.

La Confederación Hidrográfica del Segura ha informado de una paulatina normalización de los cauces de las ramblas y la ausencia de riesgo de desbordamiento en el litoral del Mar Menor este sábado.

Según su sistema automático de información hidrológica, se ha registrado un descenso generalizado de los niveles de caudal en las del Albujón, Las Colonias y La Maraña, situadas en la zona de Los Alcázares y San Javier, tras las lluvias caídas durante la madrugada de este sábado.

El tramo inferior de la del Albujón, que desemboca en el Mar Menor, ha reducido su nivel por debajo del 20 % de su capacidad, aunque en dos anteriores la altura está entre el 40 % y el 60 % de su borde, según los datos de las 11:00 horas.

En la rambla de La Maraña sigue entre el 40% y el 60% de su aforo y en Las Colonias, entre el 20 % y el 40 %.

Las estaciones situadas en la cabecera del sistema, en Fuente Álamo y La Murta, permanecen sin flujo, concluye el organismo de cuenca.