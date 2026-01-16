Turkish Airlines iniciará acciones legales contra el autor de la falsa amenaza en un vuelo a Barcelona si logran identificarlo

Aspecto del avión de Turkish Airlines que aterrizó en Barcelona tras una amenaza de bomba.

Turkish Airlines emprenderá acciones legales contra el pasajero que provocó el jueves una falsa alerta de bomba en un vuelo con destino a Barcelona si se consigue identificarlo, según ha indicado el vicepresidente de Comunicaciones de la compañía aérea, Yahya Üstün.

"Se han iniciado los trabajados para identificar al pasajero en cuestión e iniciar el proceso legal", ha señalado en la red social X el directivo de la aerolínea.

Tras el incidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil, "se llevaron a cabo los registros pertinentes" y no se halló rastro de explosivos, ha detallado Üstün.

Durante un trayecto entre Estambul y Barcelona, un pasajero del vuelo TK1853 cambió el nombre de la red wifi de su teléfono móvil para que el resto del pasaje pudiera leer: "Bomba. Todos morirán. 9.30h".

Al percatarse del mensaje, la tripulación de la aeronave, en la que viajaban 148 pasajeros, activó los protocolos de seguridad, que llevaron a un caza francés a escoltar al avión de Turkish Airlines hasta el aeropuerto de El Prat.

Fuentes próximas a la investigación del caso han advertido que la poca trazabilidad de los nombres de las redes wifi compartidas por teléfonos móviles dificulta identificar a la persona que escribió el aviso amenazador.