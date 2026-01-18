Tragedia en Murcia: Muere una niña de 9 años tras atragantarse

Una niña de 9 años ha fallecido por asfixia tras sufrir un atragantamiento en la pedanía de Valladolises, en Murcia, ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias 112.

Servicios Sanitarios de Emergencias no han podido hacer nada por salvar la vida de una niña, de nueve años de edad, que ha fallecido este sábado por atragantamiento en Valladolises, en el término municipal de Murcia. A las 20:40 del sábado, el Centro de Coordinación y Emergencias 112 Región de Murcia recibió una llamada de auxilio alertando de una situación de extrema gravedad. Informaban que una niña de nueve años de edad presentaba un cuadro de asfixia por atragantamiento y no podía respirar.

Ante la desesperación de la situación, los familiares ya habían iniciado el traslado por medios propios con destino al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Sin embargo, durante el trayecto, se vieron obligados a detener el vehículo en la autovía A-30, en las inmediaciones del acceso al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, al ver que la menor perdía el conocimiento.

Al lugar de los hechos, en la citada autovía, se desplazaron de inmediato patrulla de la Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061. A su llegada, los sanitarios iniciaron rápidamente maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el intento por salvar la vida de la pequeña, aunque lamentablemente, y a pesar de los intensos de los servicios de emergencia, falleció en el lugar.