Una sentencia reconoce por primera vez el derecho a cobrar el permiso parental retribuido de 8 semanas en el sector privado

Barcelona/El derecho a conciliar avanza lentamente en España. El Juzgado de lo Social nº 1 de Barcelona ha dictado una sentencia que puede marcar un punto de inflexión en la aplicación del permiso parental: por primera vez, se reconoce el derecho de un trabajador del sector privado a percibir la remuneración correspondiente al permiso parental de 8 semanas, establecido para el cuidado de hijos menores de 8 años; aún no aprobado en el reglamento español, pero sí en la normativa europea.

Hasta ahora, las escasas resoluciones favorables a la retribución de este permiso se habían limitado al ámbito del sector público. Sin embargo, la sentencia número 168/2025, con fecha de 30 de junio, abre una nueva vía para el conjunto de la población trabajadora, especialmente en lo que respecta a los deberes de cuidado y al derecho efectivo a conciliar la vida laboral y familiar.

Se trata de una resolución de un fuerte valor simbólico que puede abrir un nuevo camino hacia la conciliación. Por un lado, ofrece una base sólida a trabajadores y trabajadoras que deseen solicitar el cobro del permiso ante sus empresas; por otro, proporciona a los profesionales del Derecho una herramienta jurídica para fundamentar demandas en defensa de este derecho, tal y como informa la abogada sevillana Emilia de Sousa, experta en estos derechos; así como en violencias obstétricas.

"No es vinculante ni preceptivo para otras resoluciones"

Asimismo, la abogada recalca que "es importante señalar que en España no existe la figura de precedente como tal, eso no es derecho anglosajón. Y al mismo tiempo, un juzgado de lo social, no puede sentar jurisprudencia, por lo tanto no es precedente obligatorio porque no existe, y no es jurisprudencia porque no es el Tribunal Supremo".

Igualmente, de Sousa detalla que esta "esta fundamentación y esta sentencia nos sirve de guía para procesos que ya han están iniciados. Es importante, porque la gente va a pensar que es algo automático y no. No se contemplan en nuestra normativa interna, por lo tanto hay que litigarlo. Que un juzgado de lo social, en el sector privado, y otros en lo contencioso le hayan dado la razón a la persona trabajadora no quiere decir que todos están obligados a dictar en el mismo sentido sus resoluciones. Esta es una guía, y el camino se hace andando, y la directiva europea se puede aplicar directamente porque nada lo impide".

Que quede claro que no es vinculante ni preceptivo para otras resoluciones. No es una remuneración automática cada vez que se solicite el permiso de 8 semanas, vamos a seguir litigando para tratar que a partir de ahora el máximo número de juzgados en España se agarren a ese fundamento, para eso la demanda tiene que tiene que ser esa argumentación.

"Nada impide la aplicación de la UE"

El punto clave de la sentencia, según la letrada está en su fundamentación jurídica: "el juez defiende que, aunque el ordenamiento jurídico español no contemple expresamente la remuneración del permiso parental, nada impide la aplicación directa de la Directiva (UE) 2019/1158, que establece normas mínimas para la conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores. En otras palabras, el vacío legal nacional no anula la vigencia directa de esta norma europea, que sí contempla la compensación económica por este permiso", detalla de Sousa.

Este argumento ha sido esgrimido en numerosas ocasiones por juristas y especialistas en conciliación, pero es la primera vez que un juzgado lo acoge expresamente en el sector privado.

Cabe recordar que esta misma semana la formación parlamantaria Sumar, socia de gobierno de Sánchez, ha anunciado recientemente su intención de impulsar la retribución del permiso parental de 8 semanas como parte de un paquete de medidas para reactivar la legislatura, que consideran paralizada por la falta de avances del PSOE, su socio de Gobierno.

De este modo, el permiso parental remunerado empieza a consolidarse como un derecho exigible y no como una aspiración vaga; no obstante y aunque que seguir litigando, la sentencia de Barcelona sienta la base de un camino que continúa su recorrido para lograr una conciliación real.