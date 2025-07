Prisión para el hombre de 90 años que asesinó a su esposa a golpes en Asturias

La magistrada del Tribunal de Instancia número 1 de Laviana (Asturias) ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 90 años detenido como autor del asesinato de su esposa de 86 años en el domicilio de ambos sito en el citado municipio. La decisión judicial, adoptada este jueves 3 de junio de 2025, establece que el acusado deberá ingresar en el módulo penitenciario del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) debido a sus condiciones físicas y edad avanzada.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles, cuando el propio agresor alertó a la cuidadora mediante un mensaje a las 06:00 horas, anunciando que iba a matar a su mujer. La empleada avisó inmediatamente a la Guardia Civil, que al llegar al domicilio encontró a Dolores, de 86 años ya muerta en la cama con aparentes golpes, contusiones y cortes por todo el cuerpo, mientras que el presunto homicida presentaba heridas producidas aparentemente con un arma blanca tras cometer el crimen.

Las diligencias judiciales se han abierto por homicidio, aunque esta calificación podría modificarse durante la instrucción del caso. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado que la comitiva judicial tuvo que trasladarse al Hospital Valle del Nalón, donde permanecía ingresado el detenido, para tomar la decisión sobre su situación procesal.

El Gobierno del Principado convocó de manera "urgente y extraordinaria" para este viernes al Consejo Asturiano de la Mujer para hacer "un análisis en profundidad" de los casos de violencia machista registrados en la comunidad, ha avanzado este miércoles la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo.

Repunte de violencia machista en verano

Según el ministerio, no existían denuncias previas por violencia machista; si bien la denuncia no es garantía absoluta de protección dado que del total (48) de mujeres asesinadas en el año 2024, un tercio sí había denunciado al agresor según los datos de Interior. Con estos hechos, se confirma que la escalada de violencia machista en verano no cesa en las últimas semanas, cuando se han producido siete muertes en poco más de una semana.

Este crimen, cuya naturaleza machista ya ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno, convierte a Dolores en la víctima mortal número 22 por violencia machista en lo que va de 2025, elevando a 1.315 el número total de mujeres asesinadas desde que comenzó a elaborarse la estadística oficial en 2003.

Las autoridades recuerdan que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas en 52 idiomas diferentes. También se ofrece asistencia a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el 600000016. Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el 900202010.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112, a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal de alerta geolocalizada a los cuerpos de seguridad.