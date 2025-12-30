La polémica con las papeletas de El Gordo de Navidad rompe la convivencia en Villamanín: "El pueblo se ha dividido"

Nunca pensaron los vecinos de Villamanín que la suerte y la felicidad de que les tocará el Gordo de Navidad supusiera, en tan solo unos días, la ruptura de la convivencia de este pequeño pueblo de la montaña leonesa, por lo que tratan de solucionar, con llamadas al consenso, el error de la comisión de fiestas que vendió más participaciones que décimos se jugaban.

El error ha provocado un agujero de 4 millones de euros, correspondientes a 50 participaciones de cinco euros (cuatro para jugar y un euro de donativo para la comisión) de un premio de 80.000 euros por papeleta, que no estaban respaldados por los décimos correspondientes.

Una situación que, como reconocen los propios vecinos, "ha dividido al pueblo" entre los que disculpan el error de unos jóvenes "sin mala intención" y los que ven falta de transparencia, quieren cobrar sus premios y no pueden mientras no se llegue a una solución.

El pasado viernes se quiso llegar a un consenso en una tensa reunión convocada por la comisión y a la que asistieron muchos de los agraciados con las participaciones del primer premio, el número 79432.

En el encuentro, la comisión, formada en gran parte por jóvenes de entre 18 y 25 años, propuso una quita en torno al 10 % para cada premio, con el fin de que todas las personas pudieran cobrar. También el reparto entre los agraciados del décimo que llevaba la comisión y los premios personales de los integrantes de la misma, siempre que no se denunciase. Así, la deuda se reducirá a dos millones de euros.

Un frágil acuerdo que contó con un amplio consenso de los vecinos, al entender que los jóvenes "han cometido un error sin mala fe y han puesto encima de la mesa hasta sus propios premios", pero que ni tan siquiera ha hecho público la comisión, que se ha limitado a emitir un comunicado en el que piden la ayuda de todos para "cobrar cuanto antes, evitar pleitos y no convertir una buena noticia en un conflicto".

Gran parte de los jóvenes llevan días sin coger el teléfono y alguno de ellos reconoce que ha perdido amigos.

Siempre bajo el anonimato, otros vecinos han reconocido este lunes que, aunque las aguas se han tranquilizado un poco, varios afectados han manifestado que piensan denunciar la situación una vez que hayan podido cobrar y conozcan la 'quita' que se realiza a su premio tras el reparto del décimo y los premios personales de la comisión.

Según una vecina afectada de la cercana localidad de Rodiezmo, la situación ha resucitado viejas rencillas familiares y vecinales que "siempre han estado ahí".

Desde la alcaldía de Villamanín, Félix Álvaro Barreales, ha hecho un llamamiento al consenso para que se acepte una 'quita' que permita cobrar a todos los ganadores, ya ha mantenido un perfil bajo estos días, al ser también un afectado.