El perito ratifica el "abuso" que Mouliaá sufrió por parte de Errejón, pero apunta que "no es una mujer particularmente inteligente"

Los peritos propuestos por Elisa Mouliaá han ratificado este martes ante el juez que la actriz sufrió un "abuso imprevisto e injustificado" por parte de Íñigo Errejón, aunque con matices importantes sobre su estado previo. El psiquiatra José Cabrera ha revelado que Mouliaá ya tomaba antidepresivos antes del encuentro con el expolítico, contradiciendo la versión inicial de la denunciante, quien había afirmado que comenzó a medicarse tras la presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021.

En su declaración ante el juez Adolfo Carretero, el psiquiatra ha destacado que la actriz consumía sertralina porque "esta persona venía tocada de antes" y ha explicado que la combinación de este medicamento con el alcohol ingerido durante la fiesta pudo afectar significativamente a su percepción de los hechos.

"Depresión, irritabilidad y obsesión"

No obstante, cabe señalas otras declaraciones del mismo, quien mantiene que "no es una mujer particularmente inteligente, no es muy ágil mentalmente (...) Tenía pocas luces al respecto", ha manifestado Cabrera. Del mismo modo, ha señalado que la artista sufre "depresión, irritabilidad, obsesión, falta de sueño y pensamientos recurrentes".

Por su parte, el psicólogo José Miguel Capote, también propuesto por la actriz, ha generado controversia al reconocer que inicialmente se ofreció a elaborar un informe favorable a Errejón. Según un escrito presentado por la defensa del expolítico, Capote contactó con ellos en diciembre de 2024 mostrándose convencido de la inocencia del investigado, aunque posteriormente cambió de opinión y decidió trabajar para la denunciante tras acceder a la documentación completa del caso.

Capote cuestionó la versión de la actriz

El caso ha tomado un giro inesperado con la revelación de que el psicólogo Capote había cuestionado inicialmente la versión de Mouliaá en redes sociales. Durante su comparecencia, ha explicado que su opinión cambió radicalmente tras examinar la documentación, afirmando que realizó "un informe favorable a la verdad" y que los actos que la actriz atribuye a Errejón "no fueron consentidos".

Fuentes cercanas a la defensa de Errejón han criticado que la actriz se haya negado a ser evaluada por peritos independientes, limitándose únicamente a los especialistas designados por su representación legal. También han subrayado la contradicción entre el testimonio del psiquiatra, que confirma que Mouliaá ya tomaba medicación antes de los hechos denunciados, y las declaraciones previas de la actriz ante el juzgado.

Testimonios previos

Estas diligencias llegan después de que, el 20 de junio de 2024, una de las organizadoras de la fiesta donde supuestamente ocurrieron los hechos, identificada como Soraya, declarara que Mouliaá "llegó a decirle que lo que había pasado" con Errejón "no era un delito" en el momento de los hechos. Según su testimonio, la actriz habría decidido denunciar posteriormente tras informarse sobre casos similares y considerar que los hechos podrían ser penados bajo la ley del 'solo sí es sí'.

El letrado de Mouliaá, Alfredo Arrién, ha defendido que los peritos han sido "congruentes" y que sus declaraciones "han apuntalado una vez más la declaración de la denunciante", restando importancia a las contradicciones surgidas durante la investigación. El caso, que ha captado notable atención mediática desde que se conoció la denuncia en 2024, continúa su curso judicial mientras se esclarecen los detalles sobre lo ocurrido en aquella fiesta de octubre de 2021.