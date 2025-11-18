Patxi López: "Hemos pasado del 'divorcio duro' de Feijóo a 'la maté porque era mía' del alcalde de Alpedrete"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se ha referido este martes a las declaraciones del alcalde de Alpedrete (Madrid), Juan Rodríguez, en las que niega el asesinato machista de una mujer de su localidad. "Porque claro uno ve cómo hemos pasado del 'divorcio duro' de Feijóo a 'la maté porque era mía', 50 puñaladas del alcalde de Alpedrete y esto es tremendo, tremendo", ha asegurado López en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Así lo ha puesto de manifiesto durante su discurso, en el que hacía alusión a Vox, por ser "negacionistas" de la violencia machista, que ha dicho que es "absolutamente insoportable e insufrible".

En concreto, López ha recordado las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de 2023, en relación con diputado de Vox Carlos Flores, que fue condenado por violencia verbal hacia su ex pareja. "Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su ex mujer", dijo el presidente 'popular' en una entrevista. Respecto al alcalde de Alpedrete (Madrid), Rodríguez afirmó este lunes en declaraciones a 'Telemadrid' que el presunto agresor "quería mucho a su mujer".

El regidor de la localidad madrileña sostuvo que "ha fallado el sistema" porque no ha sido capaz de detectar la enfermedad psicológica del varón, que al final "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto". Igualmente, indicó que el presunto autor había estado "mucho tiempo de baja" y había solicitado una incapacidad por su situación psicológica. Finalmente, el no recibir resultado favorable por parte de la Administración, le habría llevado a cometer el presunto asesinato de su esposa.

El alcalde de Alpedrete: "No ha sido por odio"

"No ha sido por odio", señaló el primer edil de Alpedrete, que subrayó que entre la pareja no había denuncias previas por malos tratos e incidió también en el "cariño" que los hijos afirman profesar por sus padres.

El Ministerio de Igualdad elevó este lunes a 38 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025 y a 1.333 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar dos casos, uno en Barcelona y otro en Madrid. Según informó el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de Madrid es una mujer de 60 años, asesinada presuntamente por su cónyuge el sábado 15 de noviembre.