Óscar Puente anuncia que la alta velocidad a Valencia estará cortada al menos tres semanas

La línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia continuará cortada al menos durante tres semanas tras los graves daños que ha provocado la DANA en los últimos días. Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una comparecencia convocada para dar el parte de la situación en la que se encuentran las infraestructuras tras esta catástrofe medioambiental.

En concreto, la alta velocidad tiene dos puntos de afectación muy grandes, uno en el túnel de Chiva, con más de 1 kilómetro de vías que han cedido completamente, que "han desaparecido", ha declarado el ministro. Por lo tanto, se tendrá que reponer 1,2 kilómetros de infraestructura de alta velocidad, lo que tardará un mínimo de tres semanas, "siempre y cuando no surjan más complicaciones", según Puente. "Si hay electricidad hoy, podremos limpiar y entonces hacer un diagnóstico. No va a ser posible completar los trabajos en las próximas tres semanas, que es la duración mínima aproximada de los trabajos de reposición, si no nos encontramos nada más", ha explicado.