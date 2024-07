El nuevo Kit Digital para autónomos y microempresas ayudará a integrar la inteligencia artificial para ganar competitividad

La inteligencia artificial se ha convertido en el epicentro de la digitalización por las innumerables oportunidades que ofrecerá a usuarios y empresas. Pero integrar la inteligencia artificial no siempre es fácil, más allá de las pruebas que todos estamos haciendo con chatbots como ChatGPT, donde la curiosidad, más que la utilidad, parece ser la clave hasta el momento.

Con la inteligencia artificial en las empresas sucede exactamente lo mismo que con cualquier otra tecnología disruptiva: integrarla con sentido no es sencillo, sobre todo si se desconoce qué puede aportar a un negocio en particular. Es aquí donde las grandes empresas obtienen ventaja: se pueden permitir experimentar sin que ello les suponga un desembolso inasumible y una desviación de sus objetivos empresariales.

Pero en las empresas más pequeñas, y no hablemos ya de los autónomos, encontrar el punto de equilibrio en el que una nueva tecnología aporta algo sustancial al negocio suele requerir mucho tiempo y dinero. Por eso, muchas empresas ni siquiera lo intentan en las primeras fases de llegada de una tecnología al mercado, lo que lastra su competitividad.

Nuevo Kit Digital para autónomos y microempresas en 2024

Para cerrar esa brecha digital que vuelve a separar los caminos de las grandes y las pequeñas, el Gobierno, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha lanzado una nueva convocatoria del Kit Digital para autónomos y microempresas de hasta tres empleados dotada con 1.000 euros para la renovación de equipos informáticos.

Una oportunidad para que estas empresas y profesionales liberales, con mayor potencial de quedarse rezagados en la carrera de la inteligencia artificial por carecer de equipos adecuados y de tecnología a la altura del reto, puedan renovar su equipamiento digital y sumarse a una ola de transformación sin precedentes.

“Muchos autónomos y pymes no tienen todavía en sus planes solicitar el Kit Digital porque no son conocedores de la fácil accesibilidad o incluso piensan que no es para ellos, pero es sin duda una herramienta que ayuda a impulsar diferentes áreas de su negocio para mejorar y ganar competitividad”, explica Herminio Granero, Director Ejecutivo de Ingram Micro.

La cuantía era hasta ahora de 2.000 euros para soluciones digitales que incluyen comercio electrónico, diseño web o presencia en redes sociales, lo que ha permitido a muchas pequeñas empresas mejorar su identidad digital de forma gratuita gracias a unos fondos que contribuyen a mejorar la competitividad de estas empresas en un mundo totalmente digitalizado.

Subvención para nuevos ordenadores portátiles

Ahora, la nueva convocatoria añade 1.000 euros más al Kit Digital para la renovación de equipos informáticos mediante la compra de un ordenador portátil o sobremesa de última generación.

Se trata, como subraya Granero de “equipos muy avanzados, potentes en capacidad de procesamiento y memoria RAM, con amplias capacidades de almacenamiento y preparados para poder trabajar en cualquier situación, entorno, negocio o sector, por lo que se trata de una oportunidad que pocas veces se presenta, y que va a impactar de forma muy notable en la productividad y competitividad de la pyme o autónomo que lo solicite”.

Los autónomos y pymes interesados en solicitar este Kit Digital para la compra de ordenadores deberán hacerlo a través de un agente digitalizador autorizado, como ya sucede con el Kit Digital habitual. Serán esos profesionales quienes guíen al beneficiario a la hora de elegir el equipo que cumpla los requisitos técnicos y, además, pongan en funcionamiento el equipo. “El prestatario debe entregar el ordenador ya preparado para funcionar y con una solución de ciberseguridad instalada, y además tendrá que ofrecer mantenimiento”, destaca Granero, por lo que se recomienda apostar por entidades que cuentan con la experiencia y solvencia suficiente para ofrecer estos servicios de forma eficiente.

Un impulso a la industria digital

Este nuevo Kit Digital no solo supondrá un aliciente para impulsar la digitalización de las empresas españolas, sino que impactará positivamente en el mercado informático. “Los fabricantes y distribuidores se van a ver beneficiados por un incremento de las ventas, lógicamente, lo que animará el mercado de tecnología en un momento clave para la integración de soluciones como la inteligencia artificial, que va a requerir una preparación técnica intensiva en todos los usuarios que quieran utilizarla con sentido en los próximos meses y años”, apunta Granero.

Desde Ingram Micro recomiendan a los autónomos y pymes que pidan el Kit Digital si todavía no lo han hecho y que aprovechen la oportunidad de renovar sus equipos informáticos con esta ayuda. “Los ordenadores de última generación pueden resultar costosos, y además no siempre es fácil elegir el equipo que necesita cada empresa, así que pensamos que esta oportunidad de poder renovarlos sin coste y con el asesoramiento de profesionales es algo que se debe aprovechar”, razona Granero. Es el momento de adentrarse en una nueva era informática para aprovechar la mayor disrupción tecnológica que se recuerda.