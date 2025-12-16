El 80% de las mujeres asesinadas por violencia machista no había denunciado a su agresor

El Ministerio de Igualdad ha confirmado dos nuevos asesinatos machistas, cometidos en diciembre en Valencia y en septiembre en Tarragona, que elevan a 47 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y a 1.342 desde que comenzaron a recopilarse datos oficiales en 2003. Dos crímenes que, de nuevo, comparten un patrón demasiado conocido: ninguna de las víctimas había presentado denuncia previa, si bien la denuncia no es siempre garantía de protección pero sí de alerta a un sistema y que ha de salvaguadar una premisa en el estado de derecho.

Muere tras tres días en la UCI por una paliza

En Valencia, la víctima era una mujer de 48 años, madre de cuatro hijos ya mayores de edad, que falleció el 9 de diciembre tras una brutal paliza por parte de su pareja. El detenido llamó a la mañana siguiente a Emergencias diciendo que "se había caído de forma accidental". En Tarragona, una mujer de 36 años fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 8 de septiembre. Tenía cuatro hijos menores, que pasan a engrosar una de las cifras más invisibles de esta violencia: la de los menores huérfanos. En 2025 son ya 35 y desde 2013, cuando comenzaron a contabilizarse, suman 504.

Con estos dos casos, diciembre acumula cinco asesinatos machistas en apenas 15 días y septiembre cerró con cuatro. A fecha 15 de diciembre de 2025, el número de mujeres asesinadas supera en una a las registradas en el mismo periodo del año anterior. En todo 2024 fueron 48, dos menos que las confirmadas ya este año.

Andalucía a la cabeza

Andalucía vuelve a encabezar la estadística con 14 asesinatos machistas en 2025, seguida de Cataluña (5), Madrid y la Comunidad Valenciana (4 cada una). Un mapa que evidencia que la violencia de género no es un problema aislado ni excepcional, sino estructural.

Asimismo, el dato que se concluye un año más tras el conteo de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas es que el 78,7% de las mujeres este año —37 de 47— no habían denunciado a su agresor. Se trata de una realidad que confirme con la necesidad imperiosa de educación en feminismo a objeto de reforzar la detección temprana, la protección y el acompañamiento más allá del ámbito judicial y el foco en el agresor, y no en la víctima.