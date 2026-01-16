Una mujer se tira desde un tercer piso en Zamora para huir de dos hombres que la retenían

Una mujer que resultó herida leve tras precipitarse desde un tercer piso en la localidad de Benavente (Zamora) afirmó en su primer testimonio ante la Guardia Civil que se tiró porque dos hombres la estaban reteniendo en la vivienda y no la dejaban salir.

Por este motivo, los agentes detuvieron a esos dos hombres que se encontraban con ella en la vivienda como supuestos autores de un delito detención ilegal, según han informado a Efe fuentes del instituto armado.

La mujer se habría tirado apoyándose primero en el alféizar de la ventana y amortiguando la caída por los tendederos de las viviendas del edificio, por lo que habría caído a la vía pública y se habría levantado por su propio pie.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron al lugar del suceso tras recibir un aviso en la tarde del jueves y encontraron a la mujer en una calle adyacente, con heridas superficiales visibles y en estado de nerviosismo, ha precisado por su parte el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benavente, José Manuel Salvador.

Los servicios sanitarios de emergencia atendieron a la herida antes de su traslado al complejo hospitalario de León para realizarle una exploración y tratarle las lesiones sufridas por la caída.

El servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada sobre las 16:40 en la que una tercera persona, un hombre, informó de lo ocurrido tras relatárselo la mujer.

En la tarde del jueves se tomó declaración a testigos del suceso, así como a los dos hombres detenidos y se recabó un primer testimonio de la mujer.

Los dos hombres están investigados por el momento por un supuesto delito de detención ilegal por no dejar a la mujer salir de la vivienda y la Guardia Civil sigue con la investigación antes antes de remitir las diligencias a los juzgados de instancia de Benavente.