Mueren dos turistas españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Dos españoles han muerto y otros dos más han resultado heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí, según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Europa Press.

"Las autoridades saudíes han confirmado el fallecimiento en accidente de tráfico de un hombre y una mujer de nacionalidad española en Arabia Saudí", han trasladado las fuentes que, como es habitual en estos casos, no han dado más detalles sobre la identidad y el origen de las víctimas.

En cuanto a los otros dos españoles que han resultado heridos en el siniestro, desde Exteriores han precisado que "se encuentran hospitalizados", sin aclarar tampoco en este caso su estado.

"La Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y en contacto con las autoridades locales", han rematado las fuentes, en línea con la práctica habitual en este tipo de circunstancias.