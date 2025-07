Muere un turista italiano atacado por un oso tras hacerse un 'selfie' con el animal en Rumanía

Bucarest/Un motociclista de origen italiano murió después de haber sido atacado por un oso este jueves en Rumanía, en una zona turística de Posada-Vidraru, en los Cárpatos rumanos, informan varios medios locales. El cuerpo de la víctima fue recuperado de un barranco y trasladado a una unidad forense para realizar la autopsia y determinar la causa exacta de su muerte, indicó el portal news.ro.

Según los resultados preliminares de las primeras pesquisas, el motociclista se había apeado para fotografiar a una osa. Las autoridades encontraron fotos en su teléfono móvil tomadas minutos antes del ataque. La víctima, de 48 años, fue arrastrada por el animal a un barranco de aproximadamente 60 metros.

La alarma vino de varios turistas que llamaron al número local de emergencias, 112. Bomberos, gendarmes y policías que acudieron al lugar y hallaron la motocicleta con matrícula italiana abandonada al borde de la carretera, y tardaron más de una hora en encontrar el cuerpo sin vida del hombre, con heridas de mordeduras.

Cuando los rescatistas lograron recuperarlo, la osa también los atacó, y ellos la mataron a tiros.

Los ataques de osos a humanos se han vuelto cada vez más frecuentes en Rumanía. A finales de mayo, otros tres turistas fueron atacados en la misma zona, la motañosa Transfagarasan, donde las autoridades estiman que viven un centenar de estos animales.

La Dirección Forestal de la zona ha instalado más de 20 señales de advertencia, incluidas algunas en inglés, en los puntos de riesgo identificados.

La población de plantígrados es monitoreada permanentemente por expertos.

Las autoridades han llamado a la responsabilidad para evitar este tipo de incidentes y han pedido a los turistas no alimentar a los osos, no interactuar con ellos, no fotografiarlos ni acercarse a ellos.

El creciente número de ataques de osos a humanos ha llevado al Gobierno a plantear medidas que van desde cercas eléctricas para alejarlos de zonas urbanas, hasta el debate sobre si quitarles la condición de especie protegida.

Según la organización ecologista WWF, Rumanía alberga la segunda mayor población de osos pardos en Europa, solo por detrás de Rusia.

Un reciente estudio del Instituto rumano de Investigación y Desarrollo Forestal, basado en un análisis en 25 de los 41 condados del país, muestra que hay entre 10.419 y 12.770 osos en este país balcánico.