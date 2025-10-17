Muere un concejal gallego del PP tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas

El concejal de Irixoa (La Coruña), Ramón José Dopico, perteneciente al Partido Popular, ha fallecido tras ser atacado por avispas velutinas mientras trabajaba en una finca de la localidad de Teixeiro, en el municipio coruñés de Curtis.

Según fuentes de su entorno, el suceso se produjo cuando el edil, de 76 años, se encontraba realizando labores de desbroce en la citada finca. Fue entonces cuando un enjambre de velutinas lo atacó, provocándole numerosas picaduras.

A pesar de los intentos de auxilio, falleció unos 20 minutos después del ataque. El suceso ha causado una profunda consternación tanto en Irixoa como en el Partido Popular gallego, donde Dopico era una figura muy apreciada por su trayectoria y su implicación en la vida municipal.

Las avispas velutinas, una especie invasora originaria de Asia, han protagonizado en los últimos años diversos incidentes en Galicia. Su expansión y agresividad, especialmente en zonas rurales, continúan generando preocupación entre vecinos y autoridades.