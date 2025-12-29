Muere la autora de la polémica restauración del Ecce Homo de Borja

Cecilia Giménez ha fallecido este lunes a los 94 años en la residencia del Santuario de la Misericordia de Borja, según ha confirmado la institución a través de sus redes sociales. La pintora aficionada pasó a la historia como la autora de la controvertida restauración del Ecce Homo, una intervención que en el verano de 2012 transformó esta localidad zaragozana en un fenómeno mediático de alcance internacional.

El nombre de Giménez se hizo muy conocido cuando se difundió el resultado de su intervención sobre la pintura mural original de Elías García Martínez, ubicada en el Santuario de la Misericordia. Lo que comenzó como una restauración voluntaria y bienintencionada se convirtió en un acontecimiento viral que generó inicialmente burlas y críticas en todo el mundo. La pintora siempre mantuvo que su trabajo no estaba terminado cuando las imágenes se hicieron públicas.

Durante los primeros días tras la difusión mediática, Cecilia Giménez atravesó momentos especialmente difíciles debido a las mofas y críticas que recibió su trabajo. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la simpatía popular comenzó a imponerse sobre las burlas iniciales. Los vecinos de Borja y buena parte de la población española mostraron su apoyo a la pintora, reconociendo sus buenas intenciones y convirtiendo el caso en un ejemplo de resiliencia.

La evolución que sufrió el Ecce Homo de Borja.

Desde 2012 hasta la actualidad, decenas de miles de visitantes han acudido al Santuario de la Misericordia para contemplar en persona la peculiar restauración del Ecce Homo. Este inesperado flujo turístico ha supuesto un importante impacto económico para Borja, situando a esta localidad zaragozana en el mapa mundial y generando recursos que han beneficiado directamente a la comunidad local.

La recaudación obtenida mediante la venta de entradas para visitar la obra se ha destinado íntegramente a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de la Misericordia. Estos fondos han permitido mejorar las instalaciones del centro y, especialmente, ayudar a las personas mayores con menos recursos que residen en el complejo, donde precisamente pasó sus últimos años Cecilia Giménez.

¿Cómo se hizo viral la restauración del Ecce Homo?

La difusión del caso comenzó en agosto de 2012, cuando las imágenes del antes y después de la restauración empezaron a circular por redes sociales y medios de comunicación internacionales. La drástica transformación de la obra original captó inmediatamente la atención global, generando millones de comentarios, memes y noticias en todos los continentes.

La restauración se hizo viral y provocó la aparición de muchos 'memes' en redes sociales.

Medios de comunicación de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y países de América Latina se hicieron eco del suceso, convirtiendo a Cecilia Giménez en un personaje conocido mundialmente. La BBC, The Guardian, The New York Times y otros grandes medios dedicaron amplios espacios a analizar el fenómeno, que trascendió el ámbito artístico para convertirse en un fenómeno de cultura popular.

Más allá de la controversia inicial, el legado de Cecilia Giménez incluye la transformación económica y social de Borja. La localidad zaragozana ha experimentado un incremento notable en el turismo cultural, con visitantes procedentes de todo el mundo interesados en conocer la obra y la historia que hay detrás.