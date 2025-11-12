Juventud lanza una guía para periodistas sobre violencia sexual infantil

El Ministerio de Juventud ha presentado este miércoles una nueva guía dirigida a profesionales del periodismo con recomendaciones para informar sobre violencia sexual infantil, que incluye propuestas de preguntas orientativas para entrevistas y ejemplos de enfoques informativos responsables. La iniciativa busca mejorar la cobertura mediática de estos casos sensibles, evitando la revictimización de los menores afectados.

"La cobertura informativa sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes exige un alto grado de responsabilidad ética y profesional. Las palabras e imágenes pueden contribuir tanto a visibilizar la gravedad del problema como a generar una victimización secundaria si no se emplean con cuidado", han advertido desde el departamento ministerial que dirige Sira Rego. La presentación ha tenido lugar en un acto celebrado en la sede del Ministerio, donde también se ha dado a conocer un estudio actualizado sobre la implementación del modelo Barnahus en España. Ambos materiales forman parte de un proyecto conjunto desarrollado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea, en colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Enfoque basado en los derechos de la infancia

Según han explicado los responsables del proyecto, la guía ofrece estrategias para abordar estas informaciones "desde un enfoque riguroso, respetuoso y centrado en los derechos de la infancia y la adolescencia". El documento ha sido elaborado mediante una metodología basada en el análisis de códigos deontológicos, directrices profesionales y materiales de organizaciones sociales. Entre las principales recomendaciones, destaca la necesidad de tratar esta violencia no como un hecho "aislado", sino como un "problema estructural y social", insistiendo en que las informaciones deben "evitar la revictimización y proteger la identidad de las personas afectadas". También pone énfasis en la precisión legal y la perspectiva de género, recordando que "por debajo de los 16 años, una persona no puede consentir".

Herramientas prácticas para periodistas

La guía no se limita a recomendaciones teóricas, sino que proporciona herramientas prácticas como un glosario de términos adecuados para informar sobre la violencia sexual en la infancia, un listado de fuentes oficiales y recursos especializados, además de ejemplos concretos de enfoques responsables para el tratamiento informativo. Sandra de Garmendia, directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ha destacado durante la presentación que "los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción de la mirada social" y ha defendido la necesidad de "informar con respeto y prudencia, narrando la realidad con responsabilidad". "Contar bien las historias puede marcar una diferencia: puede contribuir a romper silencios, a generar mayor sensibilidad y a construir una sociedad más protectora con la infancia", ha remarcado.

Avances en el modelo Barnahus

Durante el mismo acto, se han presentado los avances en la implementación del modelo Barnahus en España. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha subrayado que este modelo se ha consolidado como eje central de las políticas de protección frente a la violencia sexual infantil en nuestro país, destacando el consenso alcanzado entre administraciones y entidades sociales para su extensión por todo el territorio nacional. El modelo Barnahus, inspirado en la experiencia islandesa, integra en un mismo espacio la atención judicial, médica, psicológica y social a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, con el objetivo de evitar su revictimización durante el proceso judicial y garantizar una atención integral y coordinada.