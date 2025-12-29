Dos investigados por soltar un caimán en el pantano de Almansa (Albacete)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Almansa (Albacete) ha investigado a dos personas, vecinas de la localidad alicantina de Petrer, de 29 y 35 años, por delitos contra la flora, la fauna y los animales por soltar un caimán en el pantano de Almansa.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el pasado 9 de julio de 2025, el Seprona, junto a la Sociedad de Pescadores de Almansa y a los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, capturaron el espécimen.

El ejemplar exótico, un caimán yacaré, originario de Sudamérica, fue entregado a los responsables del Zoo de Madrid, ya que se trata de una especie amenazada.

El caimán se encontraba en una zona de baño muy accesible, por lo que el Seprona de Almansa inició las correspondientes indagaciones con el objetivo de localizar al autor de esta introducción ilegal de un espécimen exótico en el medio natural.

Tras "numerosas pesquisas" realizadas por la Guardia Civil, se pudo constatar la participación de las dos personas investigadas en la localidad de Petrer.

Según el Código Penal, estas personas podrían enfrentarse a unas penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de 8 a 24 meses por los delitos contra la flora y fauna.

Por el mismo texto legal, en lo que respecta al delito de abandono de animales, señala que las penas podrían ir desde multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.