Indonesia halla el cuerpo de un niño y el barco donde naufragaron los españoles

Los equipos de rescate indonesios encontraron este martes un tercer cuerpo sin vida y el casco del barco en el que naufragó el pasado 26 de diciembre una familia española en aguas del Parque Nacional de Komodo

Indonesia localizó este martes el cuerpo de un menor español y el casco del barco que naufragó el pasado 26 de diciembre con seis miembros de una familia española en aguas del Parque Nacional de Komodo, a falta inicialmente de un día más de búsqueda para que acabe el operativo, centrado desde ayer en el hallazgo de dos niños de 9 y 10 años.

"Con base en los resultados de la identificación se confirma que la víctima es un niño (...) ciudadano español, víctima del accidente marítimo", apuntó en un comunicado Henry Novika, jefe de Relaciones Públicas de la Policía de la región donde se centra la búsqueda. El oficial no precisó en el escrito la identidad de quién de los dos menores se trata.

El hallazgo, que se produjo alrededor de las 14:30 hora local (6:30 GMT), fue posible tras el aviso de pescadores, que divisaron el cuerpo en el norte de la isla de Rinca, a unas 7,48 millas náuticas (unos 14 km) de la última localización del barco antes de hundirse.

"La víctima fue encontrada junto con el casco del barco", declaró Fathur Rahman, oficial de BASARNAS y responsable de la misión, durante una rueda de prensa en Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo.

Más de tres horas después, los equipos de rescate arribaron al puerto de Labuan Bajo, donde el cadáver fue trasladado hasta un hospital regional para su identificación.

Los buzos que forman parte del dispositivo realizaron una inmersión en el lugar del hallazgo, pero no lograron encontrar al último desaparecido.

"Los equipos determinaron que se trataba del buque hundido, el KM Putri Sakinah", señaló Rahman, en referencia a la embarcación turística donde viajaban los seis españoles -dos adultos y cuatro menores- y que se hundió en las aguas de la isla de Padar alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT).

Dos de ellos -una mujer y una menor-, fueron rescatadas con vida tras el accidente, mientras que cuatro -un adulto y tres menores- no pudieron ser localizados en un primer instante.

Los rescatistas recuperaron los últimos días los cuerpos de dos españoles desaparecidos, el 29 de diciembre el de una menor y este domingo el de un hombre adulto.

Estos cuerpos se encontraron en una zona diferente a la de los hallazgos del cadáver y el barco de hoy, en el norte de la isla de Serai, al oeste de Rinca, a más de un kilómetro del lugar del hundimiento.

Personal implicado en la búsqueda indicó a EFE que las fuertes corrientes marinas de la zona pudieron ser las responsables de arrastrar el barco.

Las víctimas mortales confirmadas son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas. Los dos desaparecidos son un hijo de Martín y otro hijo de la superviviente, de 9 y 10 años.

"Queremos encontrarlos a todos, hay que ser optimistas", apuntó a EFE Andy, uno de rescatistas de BASARNAS, tras concluir la jornada de hoy, la decimosegunda del operativo.

El domingo, a raíz del hallazgo del cuerpo de Martín, las autoridades extendieron el operativo hasta el atardecer del miércoles, la segunda ampliación tras el plazo mínimo de siete días de búsqueda marcado por ley.

Está previsto que tras la jornada de mañana los rescatistas evalúen los resultados y decidan si suspender o ampliar, por tercera ocasión, la misión.

Las autoridades atribuyeron inicialmente el hundimiento a la pérdida del motor, aunque más tarde indicaron a EFE que se pudo deber a un "inusual e impredecible" fenómeno marino que provocó tres grandes olas que tumbaron la nave en cuestión de segundos, lo que no dio tiempo a evacuar a los pasajeros.

Por su parte, la Policía abrió el pasado miércoles una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.